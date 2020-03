Le Bitcoin maintient sa politique monétaire contre les “impressions” incontinentes de monnaie fiduciaire

Faits saillants:

La crise économique du Covid-19 a enflammé les imprimeurs de monnaie des banques centrales.

L’offre de Bitcoin reste inchangée et en pénurie, ce qui réduit encore son émission.

À l’avenir, après cette tempête – et je ne parle pas seulement de sanitaire, mais surtout économique – certains d’entre nous se souviendront de ces jours comme de la plus grande incontinence d’imprimerie fiduciaire de l’histoire. J’ai déjà perdu le compte de la surdose de “liquidité” qui a été injectée dans les veines de l’économie mondiale ces derniers jours (la dernière fois que j’ai compté, elle a dépassé un billion de dollars aux États-Unis seulement), sans que cela cesse de saigner sur les marchés traditionnels. La thérapie de choc a eu de médiocres effets immédiats; les effets futurs semblent beaucoup plus décourageants. Pendant ce temps, la politique monétaire de Bitcoin reste intacte. Il faut plutôt attendre des semaines pour réduire ses émissions.

La déclaration de Covid-19 d’une pandémie mondiale a entraîné des ventes de panique sur presque tous les marchés. Le Bitcoin n’a pas été l’exception. Il est tombé à son prix le plus bas des douze derniers mois en quelques heures. Mais contrairement aux indices comme le Dow Jones ou le S&P 500, le bitcoin a enregistré, bien que toujours timide, une légère reprise et supporte environ 6 000 $.

On oublie souvent, lorsque les détracteurs du Bitcoin sont envahis par ce besoin physiologique irrépressible d’ajouter de nouvelles dates à la liste déjà longue de nécrologies de la première crypto-monnaie, que dans des climats incertains, l’argent est roi. Des achats nerveux déchaînés dans le monde entier – coïncidant avec une violente demande de papier hygiénique – ont mis en évidence non seulement que l’irrationalité humaine ne connaît pas de frontières et qu’il n’y a pas de premier, deuxième ou troisième monde quand on est en proie à la panique, mais aussi que les gens liquideront tous leurs investissements afin d’avoir accès aux biens et services s’ils en ont besoin, d’autant plus s’il s’agit d’investissements risqués.

Les gens ont besoin d’argent pour résoudre tout problème qui se présente à eux. Vous ne pouvez pas acheter de nourriture ou de médicaments avec des actions, des obligations ou des titres. C’est pourquoi les ventes massives ont fait exploser les circuits d’arrêt préventif de la Bourse de New York, arrêtant plusieurs fois les échanges sur ce marché. Mais personne ne peut désactiver Bitcoin: les blocs continuent de miner dans leur temps moyen et les investisseurs peuvent accéder à leur argent quand ils le souhaitent. La liberté serait dangereuse, et les pertes pour ceux qui doivent passer du bitcoin au fiat en ce moment sont assez douloureuses, mais ce qui a été démontré cet automne, c’est que, pour le meilleur ou pour le pire, Le Bitcoin est l’un des investissements les plus efficaces en matière de liquidation.

Cette propriété ne semble pas être une consolation pour ceux qui ont besoin de vendre à un prix aussi bas. Le Bitcoin n’était-il pas une technologie d’épargne, non seulement dans le sens d’économiser pour sa qualité de valeur, mais comme sauveteur contre les naufrages de la monnaie fiduciaire? Oui, et ça l’est toujours. Seul ce dernier naufrage ne fait que commencer.

Depuis la chute du Gold Standard, c’est-à-dire lorsqu’un billet de banque représentait une version plus portable et plus légère mais équivalente au métal précieux, l’émission de monnaie inorganique par les banques et les gouvernements s’est faite de manière massive chaque fois que les circonstances l’exigeaient. la liquidité là où elle n’existe pas, pour secourir les banques et les entreprises au bord de la faillite. Sous prétexte de stimuler la demande et la production, de nombreuses économies mondiales ont maintenu des politiques expansionnistes basées uniquement sur l’émission de dette avec des taux d’intérêt très bas.

Image: collage Crypto News avec des images de f9photos et grafvision / elements.envato.com

Sans tomber dans des débats moraux sur la nécessité ou non de ces renflouements, la vérité est que l’injection de milliards de dollars dans l’économie d’un pays à partir de rien – ou, plutôt, de la poche de ceux qui paient des impôts – éliminant le besoin pour maintenir les réserves des banques, ramener le taux d’intérêt à court terme à zéro et le taux d’actualisation des prêts aux banques à 0,25% (qui peut opter dans un cycle infini de prêts), ainsi qu’acheter 700 000 millions de dollars des bons du Trésor et des titres hypothécaires, comme l’a fait la Réserve fédérale américaine la semaine dernière, aura sans aucun doute des conséquences inflationnistes pour ceux qui se réfugient dans leur capital dollar. Et cela, couplé à l’arrêt de la production en raison des quarantaines, n’augure pas un avenir prometteur pour l’économie mondiale, pour le moins.

À ce stade, il est utile de se souvenir de ce que l’on appelle l’effet Cantillon. Richard Cantillon, un économiste du XVIIIe siècle, a noté que lorsque de l’argent frais entre dans une économie, les premiers à avoir accès à de l’argent nouvellement créé – les banques en général – profiteront davantage de leur pouvoir d’achat parce qu’ils n’auront pas eu effets inflationnistes sur la valeur des produits; au contraire, pour ceux qui mettent plus de temps à y accéder, cela ne fera que réduire l’efficacité de l’achat de tout leur argent. C’est probablement ce qui se passera, mais multiplié par des milliards de dollars.

Les scénarios ressemblent étroitement à ceux de la crise financière de 2008, lorsque Bitcoin a été créé – il convient de rappeler le message historique indexé sur le bloc de la genèse: “Le Chancelier Times 03 / Jan / 2009 au bord du deuxième renflouement des banques”. L’histoire se répète et commence ici le véritable test pour Bitcoin.

Contrairement aux États-Unis, où la Réserve fédérale peut permettre aux banques de s’emprunter de l’argent infini sans frais et sans avoir à rembourser des dettes dans les mois à venir (comme cela se produit en effet), et à augmenter le montant de la monnaie de manière excessive , qui pèsera inévitablement sur le pouvoir d’achat de ses citoyens et dévaluera la richesse de leur épargne; L’offre de bitcoin reste intacte: par code, il n’existera que moins de 21 millions de BTC et son émission continue de se faire à un rythme décroissant. Précisément, nous sommes à moins de deux mois de la réduction de moitié, lorsque le problème du bitcoin est encore réduit de moitié.

Ce n’est pas seulement qu’avant un dollar dévalué, l’unité Bitcoin aura un prix plus élevé par rapport à elle. L’important est que ces mesures de choc prises par les banques centrales ne font que démontrer le pouvoir qu’un fonctionnaire peut avoir sur la richesse de ses habitants. Comme pour l’or, une réserve de valeur historique, dont l’offre, bien que inconnue, est difficile à augmenter en raison du plus de travail qui est appliqué à son extraction, avec Bitcoin, cette offre reste inchangée. Et à mesure que sa demande augmente, avec une offre de plus en plus limitée, son prix de marché aura inévitablement tendance à augmenter.

On peut affirmer que le comportement du marché du Bitcoin s’est jusqu’à présent révélé profondément irrationnel et que son prix est encore loin de se stabiliser. Dans l’ensemble, si vous regardez les bas annuels du prix du Bitcoin, on peut voir qu’il a maintenu une croissance franche tout au long de son histoire. Et si sa capacité de réserve de valeur est encore mise en doute, ses propriétés d’inconfiscabilité, de résistance à la censure et à la mondialisation continuent de démontrer son utilité dans des moments comme celui-ci, lorsque les banques limitent les retraits d’espèces, c’est-à-dire qu’elles régissent votre l’argent.

On peut généralement dire que l’argent est un récit, une idée objectivée qui est acceptée de manière intersubjective pour faciliter l’échange et préserver (également la valeur intersubjective). Mais ces récits ne sont ni éparpillés ni légitimés innocemment; ils sont toujours toujours accompagnés d’un lourd fardeau politique et idéologique, bien que cela ne soit pas rappelé lors de leur utilisation quotidienne. S’appuyer sur une monnaie implique généralement que vous faites confiance à l’État, au gouvernement ou au moins à l’économie du pays dans lequel elle est émise, d’où vient le nom du fiduciaire (fides: fé). Mais si vous cessez de faire confiance aux politiques économiques d’un État, il est utile d’avoir une alternative ouverte et prévisible.

Le Bitcoin est peut-être la monnaie la plus idéologique et narrative qui existe aujourd’hui. Toute la mythologie issue du mystère de son créateur sert de fondement pour se constituer en une institution illustre et sans besoin de leadership personnalisé, résistant à l’arbitraire, opt-in et consensuel. L’immuabilité de son offre est devenue l’un de ses récits les plus profondément enracinés, avec la pénurie d’émission l’un des drapeaux que les bitcoiners arborent avec le plus de fierté. La fidélité à ce principe, ainsi que la perception des ravages inflationnistes qui peuvent avoir une offre variable et soumis à l’arbitraire du dirigeant actuel, donne confiance que la politique monétaire de Bitcoin restera intacte, quoi qu’il arrive.

Pour quelqu’un qui n’est pas seulement un investissement risqué, l’utilisation du Bitcoin est une forme radicale de protestation contre le système financier traditionnel et ses politiques keynésiennes. Une protestation, pas comme demander, s’il vous plaît, une réforme; mais en prenant la volonté de changer de leurs propres mains à cause de la lassitude résultant d’une si mauvaise gestion.

L’immuabilité de son offre équivaut à la prévisibilité, même si elle semble paradoxale par rapport à la volatilité de son prix. Cela n’est vrai que par rapport à une autre devise; En soi, pour son alimentation inaltérable, 1 BTC est toujours égal à 1 BTC. Nous pouvons être sûrs que la politique monétaire de Bitcoin restera intacte, que personne ne pourra arrêter arbitrairement son commerce en raison de chutes, qu’aucun tiers ne pourra le confisquer, limiter ses mouvements ou l’utiliser pour des investissements personnels sans avoir à laisser quoi que ce soit en réserve.

Le Bitcoin restera gratuit et contrôlé uniquement par les mathématiques.

Avertissement: les vues et opinions exprimées dans cet article appartiennent à son auteur et ne reflètent pas nécessairement celles de CryptoNews.