Au cours des dernières semaines, la communauté cryptographique a connu l’un des débats les plus intenses de son histoire. Alors que les analystes de marché, les commerçants et les utilisateurs ordinaires se demandent si la crypto-monnaie est vraiment un magasin d’actifs de valeur. Ou si, au contraire, il s’agit simplement d’un autre actif financier. Un débat auquel le fondateur d’Ethereum, Vitalik Buterin, se joint pour déclarer que le Bitcoin n’a pas été conçu pour être de l’or numérique.

Bitcoin: une réserve d’actifs de valeur?

Au cours des dernières années, le Bitcoin a progressivement évolué aux yeux de ses utilisateurs, qui ont commencé à le considérer comme une réserve de valeur active similaire à l’or. En d’autres termes, un actif financier dont le prix n’est pas directement lié aux marchés financiers mondiaux.

Ce qui signifie que lorsque ces marchés s’effondrent, les actifs de réserve de valeur devraient maintenir leur prix, voire l’augmenter.

Cela a généré une toute nouvelle dynamique dans le monde de la cryptographie. Parce que les utilisateurs de Bitcoin ont commencé à penser à la crypto-monnaie comme le nouvel “or numérique”, un produit financier que les investisseurs pourraient acquérir en période d’incertitude économique, pour éviter des pertes de capital.

Cependant, les choses ont changé ces derniers jours, car la crise économique provoquée par le Coronavirus a également affecté Bitcoin.

Ainsi, et bien que l’effondrement des marchés financiers ait également eu un impact sur le prix de l’or, la baisse du prix du BTC a été si importante et soudaine qu’elle a suscité des doutes quant à sa capacité à servir de havre de valeur.

Le prix du Bitcoin ne s’est pas redressé depuis la baisse de début mars. Source: CoinDesk

Ce n’est pas de l’or numérique

Pour cette raison, le débat autour de la qualité du Bitcoin en tant que nouvel or numérique est devenu de plus en plus intense. Surtout grâce à l’intervention de personnalités importantes du monde de la crypto, qui ont donné leur avis sur la question.

Soit en se positionnant en faveur de la CTB comme réserve de valeur d’actif, comme c’est le cas d’Anthony Pompliano, soit en rejetant purement et simplement cette possibilité, comme le fait Peter Schiff.

Mais maintenant, ce serait le fondateur d’Ethereum, Vitalik Buterin, qui émettrait un avis à ce sujet. Ce faisant, en réponse à un Tweet de Zack Voell, dans lequel il faisait référence à Bitcoin en disant que “c’est, sera, et a toujours été” de l’or numérique. Une opinion que Vitalik Buterin ne partagerait pas.

Pour cette raison, et en réponse au tweet de Voell, Buterin a écrit: “Je suis entré au pays du Bitcoin en 2011, et je me souviens de cette époque clairement que Bitcoin était une monnaie P2P en premier et l’or en second.” Joindre également une image du livre blanc original de la crypto-monnaie, écrite par Satoshi Nakamoto, qui soutient sa position.

Avec cela, Vitalik Buterin essaie de souligner la mission originale de Bitcoin, en tant que monnaie qui pourrait remplacer la monnaie fiduciaire. Ce qui a été en deuxième place ces derniers temps, en raison du récit construit autour de la crypto-monnaie comme un havre de valeur. Ce qui fait du commentaire de Buterin nos données d’aujourd’hui ici à CryptoTrend.

