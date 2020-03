Le Bitcoin n’a pas pu garder son prix: pourquoi?

Un certain nombre de mouvements ont eu lieu récemment sur le marché de la cryptographie, c’est pourquoi de nombreux investisseurs recherchent des méthodes pour atténuer les pertes causées par la séquence baissière de Bitcoin. Cependant, plus que COVID-19, il existe également d’autres variables qui ont modifié le prix du jeton sur le marché.

Certes, ces aspects ont été peu évoqués, car beaucoup se sont concentrés sur la pandémie. Cependant, bien que ce qui se passe dans le monde puisse être regrettable, cela ne signifie pas que le marché devrait être l’un des ours jusqu’à ce que le contrôle de COVID-19 soit atteint.

Par conséquent, à partir de CryptoTrend, nous avons décidé de parler des autres facteurs qui ont affecté Bitcoin.

Qu’est-il arrivé à Bitcoin?

Les marchés boursiers aux États-Unis, en Europe et en Amérique latine ont chuté avec Bitcoin

Maintenant, au-delà des sujets discutés qui relient le Bitcoin et les crypto-monnaies à la pandémie qui embrasse le monde, il y a aussi des changements dans les marchés boursiers et financiers. Ce qui a traîné Bitcoin à des prix vraiment incroyables.

Les marchés boursiers latino-américains ont également été durement touchés par la crise économique mondiale. En Argentine, la bourse de Buenos Aires a perdu 13,75%. Ensuite, il y a la bourse colombienne, qui s’est contractée de 10,53% avec la présence du Black Monday. Enfin, le Brésil, qui clôture avec une baisse de 12,10%.

En ce qui concerne Bitcoin, il a enregistré l’une des pertes les plus importantes qu’il ait eu depuis 2017. Ce chiffre a diminué de plus de 50% de sa valeur, bien que Bitcoin se soit retrouvé avec le soutien de 3 800 USD. Cependant, il pourrait se casser et plus tard, le soutien de 3 200 USD resterait. Cependant, cette situation est restée dans le passé.

Actuellement, Bitcoin est en récupération possible, et pour atteindre un chiffre plus élevé, il doit s’échanger près de 6300 $ et convertir ce montant en support, pour sortir plus tard de cette tendance baissière.

Perte de confiance ou coronavirus?

Certes, le Coronavirus n’était pas la seule raison pour laquelle le Bitcoin a chuté, avec les mouvements du marché pendant la pandémie, de nombreux investisseurs ont perdu confiance en BTC, en raison de la grande instabilité qu’il présentait.

Cela a été apprécié lorsque les volumes de ventes ont augmenté sur plusieurs plateformes, ce qui est clairement un signe de méfiance.

Cependant, Bitcoin, en tant que crypto-monnaie et actif, devrait bientôt retrouver son prix, et plus encore avec l’approche de Halving. Par conséquent, la vente est une action désespérée que certains investisseurs prennent.

Plus le nombre de jetons BTC vendus sera élevé, leur prix diminuera, car il y aura beaucoup d’approvisionnement sur le marché. Ce qui obligera les utilisateurs à baisser les prix, ce qui entraînera comme effet secondaire que le prix du Bitcoin continue de baisser.

Ce n’était qu’une mauvaise séquence: la BTC se rétablit après la réduction de moitié

C’est ce que nous voulons tous croire, en particulier les grands investisseurs. Depuis, comme la grande image est affichée, il est possible que Bitcoin ne se prépare qu’à la moitié. Ce qui se rapproche chaque jour et provoquera sûrement une augmentation au cours des mois suivants de l’année.

Cependant, la difficulté d’extraction est sur le point d’augmenter et on estime que pour les semaines suivantes, l’exploitation sera plus compliquée. Cela peut se refléter à l’avenir de deux manières:

La difficulté minière augmente et les mineurs se retirent du marché car l’exploitation minière n’est pas rentable. De même, une baisse du prix du Bitcoin et du déclin du marché de la crypto, un nouvel élan pour le prix du BTC, qui va provoquer une nouvelle tendance haussière, idéale pour motiver les mineurs de crypto-monnaie et stabiliser le marché.

conclusion

En conclusion, puisque plusieurs experts ont déjà fait leurs prédictions, beaucoup pensent que ce n’était qu’une “mauvaise séquence” pour Bitcoin, en raison d’un grand nombre de facteurs. Et qu’avec Halving, BTC redeviendra stable. Sans plus tarder, il ne reste plus qu’à attendre et analyser les prochains mouvements du marché.

Vous avez aimé le contenu? Partagez-le