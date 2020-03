Le Bitcoin peut-il être le vaccin contre le coronavirus?

La peur grandissante s’est répandue sur les marchés alors que le monde continue de lutter contre la pandémie de coronavirus. La semaine dernière, les marchés étaient rouges, bien que Bitcoin ait encore beaucoup à offrir.

Le Coronavirus est à l’origine de la baisse rapide des marchés financiers américains, allant de records à la baisse. En fait, il s’agit de la baisse la plus prononcée depuis octobre 1987.

Les experts en ont assez de répéter que les marchés n’aiment pas l’incertitude. Cependant, la situation autour de la nouvelle pandémie a fait craindre d’être le principal moteur du marché.

Par conséquent, le Bitcoin et les crypto-monnaies ne sont pas les seuls à avoir souffert du Coronavirus. Cependant, la chute des marchés financiers peut présenter un risque pour l’économie.

Une crise financière est-elle possible?

Ces dernières années, l’économie mondiale a connu une croissance relative, ce qui a poussé les entreprises, cherchant à profiter des taux d’intérêt bas, à émettre des obligations dont les revenus seraient utilisés pour développer leurs activités.

Ainsi, selon l’Institute of International Finance, la dette des entreprises entre entités non bancaires a atteint 75 milliards de dollars fin 2019, soit une augmentation de 56% par rapport à 2009.

Le problème est que la propagation de Covid-19 a paralysé l’économie, tandis que le prix du pétrole baisse fortement. Cela soulève évidemment des questions sur la capacité de ces entreprises à payer leurs dettes.

Par conséquent, le défaut de paiement de la dette pourrait entraîner une nouvelle déstabilisation des marchés financiers et, sans aucun doute, aggraver le choc économique.

En fait, Lotfi Karoui, chef de la stratégie de crédit chez Goldman Sachs, a déclaré selon CNN que “les risques de défaut et de déclassement ont atteint leurs niveaux les plus élevés depuis le début du cycle économique actuel“

Mark Zandi, économiste en chef chez Moody’s Analytics, a noté qu’il est difficile de prévoir la profondeur et la gravité d’une récession. Bitcoin n’est donc pas le seul à en avoir souffert.

De même, dans le récent rapport sur la stabilité financière, le Fonds monétaire international (FMI) a mis en garde contre l’ampleur des dettes risquées des entreprises, qui pourraient amplifier les problèmes et aggraver la prochaine récession.

La situation est si troublante que la Réserve fédérale a annoncé qu’elle lancerait une série d’injections massives de liquidités sur les marchés financiers et commencerait à acheter des obligations d’État à plus long terme. Visant à fournir une certaine stabilité et confiance dans le marché.

Cela montre que les crypto-monnaies, en particulier le Bitcoin (BTC), n’ont pas été les seules à avoir souffert de la propagation du Coronavirus.

Ainsi, le marché financier américain a montré vendredi des signes d’amélioration. Après l’annonce du président Donald Trump dans laquelle il a déclaré une urgence nationale. Cependant, combien de temps durera cette stabilité avant de sombrer?

Le Bitcoin sera plus fort que jamais

Comme nous l’avons exprimé plus tôt, le Bitcoin (BTC) est la sauvegarde idéale lorsque les gens craignent l’argent Fiat, l’inflation ou la dépréciation.

Donc, étant à un pas d’une éventuelle crise financière, le Bitcoin pourrait être le remède que nous attendions tous. C’est précisément le moment pour lequel la CTB est née après la crise financière de 2008.

Contrairement au marché financier, le Bitcoin et les crypto-monnaies ont connu une relative reprise sans l’aide de personne d’autre que leurs investisseurs confiants.

