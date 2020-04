Le BMW X2 Facelift est vu dans de nouvelles photos d’espionnage, cette fois au Nürburgring

On le voit encore, bien que cette fois sur la route, près du Nürburgring. La BMW X2 est présentée avec un masque riveté sur la calandre ovoïde, qui attire fortement l’attention, ainsi qu’un léger camouflage dans les phares du SUV. Quelques changements très simples qui arriveront au modèle sportif d’ici 2021.

À la fin de l’année dernière, certains photos d’espionnage quelques changements dans la section esthétique du BMW X2. Le SUV pour accéder à la gamme des voitures de sport avec un nombre pair était à bord d’un camion de transport avec l’avant camouflé. Maintenant, on le voit à nouveau, mais cette fois aux entrées du circuit du Nürburgring.

Comme alors, le modèle est strictement camouflé à l’avant et attire fortement l’attention par le masque riveté recouvrant la double calandre, l’un des détails les plus controversés que le X2 a présenté lors de son lancement sur le marché en présentant la conception traditionnelle du calendrier a été renversée, de sorte qu’elle différait des autres modèles.

L’avant de la BMW X2 LCI recevra une nouvelle calandre et une révision interne des phares

Ainsi, le fait qu’il soit ainsi couvert peut être une indication d’un changement dans cette pièce. Les changements atteignent également l’intérieur des phares, masqués, empêchant la vue d’un nouveau graphique des fonctions lumineuses, dans le style de la Série 5 renouvelée. Dans le pare-chocs, les feux de brouillard dissimulés céderont la place à une pièce complètement lisse. Par derrière, il manque de camouflage mais les pilotes subiront une amélioration esthétique en ligne avec celles du X1.

À l’intérieur, le X2 offrira également quelques améliorations et non seulement dans des matériaux plus sensibles et plus tactiles, mais dans le tableau de bord, avec deux nouveaux écrans tactiles dans la console centrale pour le système d’infodivertissement, 8,8 et 10,25 pouces. Le combiné d’instruments “Live cockpit” ne sera pas une nouveauté. Un lifting très léger qui n’apportera guère de bonnes nouvelles.

Il est prévu que Je suis arrivé en 2021 avec une gamme de mécaniques que vous recevrez une optimisation pour une puissance et des performances accrues, sans grand nombre. Bien que le X2 lance la version hybride rechargeable X2 xDrive25e sur le marché dans les mois à venir, les techniciens BMW ont également quelques améliorations d’efficacité dans leur sacoche visant à une baisse des consommations et des émissions de CO2.

Le prototype de la BMW X2 LCI adoptera des feux arrière révisés sans changer la forme principale