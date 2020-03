Le Bolsonaro promeut des mesures anti-quarantaine au Brésil

“Je pense même que de nombreuses personnes ont déjà été infectées (par un coronavirus) au Brésil, il y a quelques semaines ou quelques mois, et elles ont déjà des anticorps qui empêchent sa prolifération”, a-t-il déclaré devant la résidence officielle de Brasilia.

Bolsonaro a décrété jeudi que les activités religieuses font partie des services essentiels qui doivent rester ouverts même dans les États qui ont imposé des quarantaines pour endiguer l’épidémie de coronavirus.

Le décret, publié au Journal officiel de l’Union, assimile “activités religieuses de toute nature” aux pharmacies et supermarchés, indispensables pour répondre aux besoins quotidiens de la population.

Mercredi, 26 des 27 gouverneurs du Brésil se sont réunis virtuellement et ont envoyé une lettre à la présidence pour demander leur soutien. Tous se sont prononcés en faveur de mesures d’isolement social, a déclaré à la fin de la réunion Joao Doria, gouverneur de Sao Paulo, épicentre de la maladie au Brésil.

En désaccord avec les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Bolsonaro a critiqué mardi les quarantaines imposées par plusieurs États brésiliens pour arrêter la propagation du coronavirus, qui, selon lui, peut provoquer un “chaos” social avec un “pillage de supermarché” et représentent une menace pour la “normalité démocratique”.

Le matin de ce vendredi, le président a affirmé devant des journalistes et des partisans que les gouverneurs et les maires qui déterminent la fermeture obligatoire des entreprises doivent payer la responsabilité du travail et a assuré que le gouverneur de Brasilia, Ibaneis Rocha, allait rouvrir les affaires lundi. Mais Rocha a immédiatement nié avoir ces plans, dans une interview au journal O Globo.

Dans cette tension entre mesures de prévention et activité économique, le chef de l’Etat a assisté vendredi au lancement par la Banque centrale du Brésil d’une ligne de crédit d’urgence de 40 000 millions de reais (8 000 millions de dollars) pour les petites et moyennes entreprises les entreprises peuvent payer des salaires pendant deux mois.

La Chambre des députés, quant à elle, a approuvé jeudi soir un projet de distribution de revenus de trois mois pour les travailleurs informels qui se situera entre 600 et 1 200 reais (120 $ et 240 $). Le texte doit maintenant être discuté par le Sénat.

