Le boom des immatriculations de voitures électriques en Italie en janvier

4 février 2020, par Massimiliano Volpe

Commencez avec le marque rouge du marché automobile en janvier en Italie. Selon les données publiées par le ministère de l’Infrastructure et des Transports, 155528 immatriculations ont été enregistrées contre 165271 unités en janvier 2019, enregistrant une baisse de 5,9%.

L’analyse de marché de janvier indique un diminuer à la fois en termes d’inscriptions aux particuliers et aux entreprisesrespectivement de -14,2% et -4,4%, avec une part de marché qui a baissé, par rapport au même mois de l’année dernière, de 5,6 points de pourcentage pour les particuliers. Au contraire, le secteur locatif a réalisé des résultats positifs avec une croissance de + 18,6% et une part de marché de 25,6% (+5,3 p.p. par rapport à janvier 2019).

Côté alimentation, l’hybride (+ 74,9%), le méthane (+ 136%) et l’électricité (+ 640%) se développent, tandis que les véhicules essence (-3%), GPL (-20,7%) et diesel (-23,9%) perdent du terrain. La diminution de la part des moteurs diesel par rapport à janvier 2019 est de 7,8%.

Si vous souhaitez des mises à jour sur Numéro du jour, entrez votre email dans la case ci-dessous:

En remplissant ce formulaire, j’accepte de recevoir les informations

relatives aux services mentionnés sur cette page conformément à

de la politique de confidentialité.

Votre inscription a réussi. Si vous souhaitez recevoir des informations personnalisées, remplissez également le

champs facultatifs suivants: