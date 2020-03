Le boom des obligations vertes en 2019: l’indice ESG bat la volatilité du marché

Nouvelle poussée pour le émissions d’obligations vertes qui, au 31 janvier, ont atteint un niveau mondial valeur totale de 566 milliards d’euros. Dans la seule zone euro, le montant émis en 2019 a atteint 170 milliards d’euros, avec une croissance de 50% par rapport à l’année précédente. Une tendance positive qui se confirme également début 2020: rien qu’en janvier, 20 milliards d’euros placés sur le marché des valeurs mobilières. Un chiffre égal à 75% de l’émission au premier trimestre 2019.

Pour faire le calcul là-bas Direction des études et des recherches d’Intesa Sanpaolo qui prédit une augmentation significative en 2020 les obligations vertes du gouvernement qui, jusqu’à présent, ne représentent qu’une petite partie du totalet: 9% de l’encours et surtout ont une histoire plus récente, qui a commencé avec le premier numéro de Pologne en décembre 2016.

Aujourd’hui, sur un total de 50 milliards d’euros d’obligations d’État en circulation dans le monde, 21 milliards d’euros sont des titres français (l’Avoine, émis en 2017 puis rouvert sept fois), tandis que 23 milliards d’euros sont constitués d’émissions des Pays-Bas, de Belgique, d’Irlande et de Pologne.

En ce qui concerne 2010, la croissance – d’après le bureau d’études de la banque italienne – sera tirée par l’entrée de nouveaux émetteurs et une augmentation des dépenses vertes. Le Green New Deal approuvé par le Parlement européen mi-janvier vise en effet à réduire à zéro l’impact climatique d’ici 2050 et nécessite la mobilisation de nouvelles ressources publiques et privées par les États membres.

Esma: indice Esg “plus stable” que l’Euro Stoxx 50

Concernant les émissions vertes, le dernier rapport “Tendances, risques et vulnérabilités” duAutorité européenne de surveillance des marchés financiers (ESMA), souligné, en ce qui concerne les performances, aucun des différences importantes entre les obligations «vertes» et conventionnelles, tandis qu’en Bourse, l’indice Esg Leaders 50 (qui inclut les meilleures entreprises en termes de respect des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance) a mieux performé que l’indice de référence traditionnel correspondant au cours des deux dernières années.

Et aussi sur le devant de volatilité, l’L’indice Esg s’est avéré« beaucoup plus stable »que l’Euro Stoxx 50. Il s’ensuit, souligne Esma, que une plus grande utilisation des principes ESG conduirait à un marché davantage orienté vers des stratégies à long terme et moins enclins à la rentabilité immédiate. Un dernier chiffre concerne la qualité de la notation des obligations vertes en circulation, dont environ 75% ont un classement «A» ou supérieur.

Le niveau de notation le plus élevé se trouve dans les émissions du secteur public, tandis que les entreprises ont tendance à aligner leurs «obligations vertes» sur la moyenne générale du secteur des entreprises (principalement «BBB» et «A»).