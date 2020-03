le box-office des États-Unis tombe au minimum en deux décennies

Maintenant, les résultats du box-office de ce week-end montrent que beaucoup moins de gens sont allés dans leurs théâtres locaux.

Les ventes de billets en Amérique du Nord se sont effondrées à des creux de plus de deux décennies, générant environ 55,3 millions de dollars entre vendredi et dimanche.

MINUTE PAR MINUTE: Dernières nouvelles sur la pandémie de coronavirus

Un seul film, «United» de Disney-Pixar, a rapporté plus de 10 millions de dollars ce week-end. La dernière fois que les bénéfices ont été si déprimés, c’était un week-end à la mi-septembre 2000, à 54,5 millions de dollars.

La forte baisse a réduit le box-office à ce jour de près de 9%, selon Comscore.

AMC et Regal, deux des plus grandes chaînes de cinéma, et plusieurs autres circuits, comme Alamo Drafthouse et Arclight, ont réduit de 50% la capacité des auditoriums individuels pour éviter les foules. Cette réduction du nombre de billets vendus par cinéma a permis aux multiplexes de se conformer aux recommandations du Centers for Disease Control and Prevention en matière de «distanciation sociale». Les théâtres ont également maintenu plus d’espace entre les rangées et les sièges.

.