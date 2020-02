Le BRC met en garde contre l’augmentation des prix pour les acheteurs sans accord commercial avec l’UE

“Des tarifs plus élevés et des contrôles approfondis nuiront aux consommateurs, aux détaillants et à l’économie britannique.” – Helen Dickinson, PDG de BRC

Les consommateurs sont confrontés à des prix plus élevés et à une disponibilité réduite des marchandises si le gouvernement ne parvient pas à conclure un accord pragmatique avec l’UE, a averti le BRC.

L’accord porte sur les contrôles réglementaires dans les ports dans tout accord post-Brexit, le BRC exhortant le gouvernement à établir des processus d’importation et d’exportation et toutes les infrastructures nécessaires maintenant.

La nouvelle survient alors que le groupe de pression du secteur a lancé son rapport Un accord équitable pour les consommateurs: la feuille de route du commerce de l’UE, qui décrit les priorités de l’industrie du commerce de détail pour les prochaines négociations du gouvernement avec l’UE.

Il précède également le lancement des négociations le mois prochain pour un nouvel accord commercial depuis que le Royaume-Uni a quitté l’UE fin janvier.

Le BRC a déclaré que sa feuille de route appelle à des solutions pragmatiques sur les futurs contrôles de conformité et réglementaires qui s’appliqueront à partir de janvier 2021.

Sans cela, il a averti que les consommateurs devraient faire face à des coûts plus élevés et à une disponibilité réduite des produits.

Le BRC a souligné que près de 80% de tous les aliments importés par les détaillants britanniques proviennent de l’UE, ce qui rend la négociation avec l’UE «particulièrement importante pour ces produits essentiels».

Bien que le rapport indique clairement qu’il n’existe aucune possibilité de retour au commerce sans friction dans le cadre des lignes rouges du gouvernement, il a proposé des mesures d’atténuation clés qui pourraient réduire l’impact sur les consommateurs et les détaillants.

Il s’agit notamment d’un accord commercial à tarif nul, d’une coopération avec l’UE pour minimiser les frictions commerciales, de la coordination sur la TVA, des procédures douanières et d’accises, de l’information préalable sur les nouveaux contrôles et formalités administratives et de la construction en temps opportun des infrastructures nécessaires dans les ports britanniques.

“Le problème est simple – des tarifs plus élevés et des contrôles approfondis nuiront aux consommateurs, aux détaillants et à l’économie britannique”, a déclaré la directrice générale du BRC, Helen Dickinson.

«Le gouvernement doit entreprendre de négocier un accord tarifaire nul qui minimise les chèques et les formalités administratives, sinon ce seront les consommateurs qui en souffriront.

«L’introduction de contrôles excessifs ou évitables signifierait que les entreprises sont confrontées à une montagne de paperasse à remplir par une armée de personnel nouvellement formé, couplée à des contrôles exhaustifs sur des milliers de camions chaque jour.

«Et le résultat pour les consommateurs serait des coûts plus élevés et une disponibilité réduite sur les étagères.

«Entre-temps, de nouveaux systèmes informatiques devront être créés et testés avant le 1er janvier 2021.

«Des postes de contrôle aux frontières doivent être construits, avec des personnes embauchées et formées pour fonctionner. À moins que ceux-ci ne soient prêts et testés.

«Le gouvernement n’a pas de temps à perdre.»

