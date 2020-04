Le Brésil avance dans l’approbation du “budget de guerre” pour faire face à la crise

Le “budget de guerre”, qui, selon les calculs du président de la Chambre basse, Rodrigo Maia, pourrait libérer jusqu’à 600 milliards de reais de dépenses extraordinaires, doit encore être approuvé par au moins les trois cinquièmes du Sénat en deux tours qui devraient être célébrer la semaine prochaine.

Vendredi soir, la chambre basse a approuvé le texte principal de la législation avec 423 voix pour et une contre au second tour. Dans le premier, il y avait 505 voix pour et deux contre.

L’amendement crée un régime extraordinaire pour éviter que les dépenses liées à «l’état d’urgence» imposé par la pandémie, qui est valide jusqu’au 31 décembre, ne se mélangent au budget fédéral pendant la même période.

En plus d’assouplir les restrictions budgétaires et budgétaires afin d’accélérer les mesures contre l’épidémie, l’amendement confère également à la banque centrale brésilienne le pouvoir d’acheter des obligations d’urgence pour stabiliser les marchés financiers.

Le nombre de décès par coronavirus au Brésil est passé de 359 à 431, tandis que les cas confirmés sont passés de 9 056 à 10 278, selon les chiffres du ministère de la Santé publiés samedi après-midi.

Le Brésil est l’un des nombreux pays qui éprouvent des difficultés à obtenir des fournitures médicales de la Chine. Le président Jair Bolsonaro a demandé au Premier ministre indien Narendra Modi de l’aider dans sa recherche de fournitures pharmaceutiques pour la production d’hydroxychloroquine.

“J’ai eu une conversation téléphonique productive avec le président Jair Bolsonaro sur la manière dont l’Inde et le Brésil peuvent unir leurs forces contre la pandémie de COVID-19”, a tweeté Modi.

Les taux d’approbation de Bolsonaro sont tombés à leur plus bas niveau depuis son entrée en fonction l’an dernier, au milieu de critiques sévères pour sa gestion de la crise de santé publique.

