Le Brésil obtient un traitement contre le coronavirus en deux semaines

Trump et le président brésilien Jair Bolsonaro ont promu l’hydroxychloroquine et la chloroquine apparentée comme traitements possibles des infections à coronavirus, tout en essayant de dissiper les inquiétudes concernant le virus et de protéger leurs économies de l’impact.

Il n’y a pas de vaccins ou de traitements approuvés, donc même les plus malades des patients ne reçoivent en grande partie que des soins de soutien, comme une assistance respiratoire.

Les médecins sont encouragés par les rapports fortuits selon lesquels la combinaison des deux médicaments est efficace.

L’hydroxychloroquine est un antipaludéen et anti-inflammatoire utilisé pour traiter les troubles auto-immunes. D’autres tests portent uniquement sur l’hydroxychloroquine, tandis que l’Organisation mondiale de la santé coordonne une étude mondiale sur la chloroquine.

“Pour l’instant, ce n’est qu’un souhait, tant pour Bolsonaro que pour Trump”, a déclaré Luiz Vicente Rizzo, médecin à l’hôpital Albert Einstein, dans une interview.

“Dans quelques semaines, avec un peu de chance, nous pourrons dire, d’abord si cela fonctionne, puis pour qui cela fonctionne et dans quelles conditions”, a-t-il expliqué. “Je l’encourage à fonctionner, moi et tout le monde.”

La durée de Rizzo semble contredire Bolsonaro, qui a tweeté mercredi que les résultats pourraient être publiés dans les prochains jours.

“Le traitement s’est avéré … efficace chez les patients qui sont actuellement traités. Dans les prochains jours, ces résultats pourront être présentés au public, apportant l’atmosphère nécessaire de tranquillité et de sérénité au Brésil et dans le monde”, Dit Bolsonaro.

Trump a été critiqué par certains scientifiques pour avoir apporté son soutien à une utilisation non prouvée de la drogue. Un médecin expérimenté de son propre groupe de travail sur les coronavirus à la Maison Blanche, Anthony Fauci, a déclaré que bien que Trump ait le “pressentiment”, ce serait efficace et que davantage de données étaient nécessaires.

