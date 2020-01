Le Brexit est une réalité: des documents aux achats en ligne, quels changements pour les Italiens

C’est officiel: à partir de minuit aujourd’hui, le 31 janvier, La Grande-Bretagne ne fera plus partie de l’Union européenne. À partir de demain, une période de transition commencera qui durera jusqu’au 31 décembre 2020, au cours de laquelle Londres et Bruxelles tenteront de parvenir à un accord pour bien définir les droits et devoirs des citoyens britanniques dans l’UE et des citoyens européens au Royaume-Uni.

Sans accord, le soi-disant pas d’accord, les effets du Brexit seraient immédiats. De nombreux gouvernements, dont celui de l’Italie, se sont déjà portés candidats en annonçant des mesures pour empêcher la compromission des contrats financiers, d’assurance et juridiques.

Dans cette phase d’incertitude, il existe de nombreux doutes des consommateurs et des entreprises. Altroconsumo essayé de faire la lumière sur les effets possibles pour les consommateurs. D’une manière générale, rappelle l’association des consommateurs, la Commission européenne a créé le service Europe Direct.

C’est un numéro gratuit 0080067891011 qui peut être appelé partout en Europe et répond dans toutes les langues officielles de l’UE. L’Agence du revenu a mis en place une case postale dédiée aux requêtes du Brexit pour les résidents fiscaux non directs et indirects: infobrexit@agenziaentrate.it

Voici ce qui pourrait arriver en cas d’absence d’accord

Voyage en Grande-Bretagne

En avion: les vols ne devraient pas être autant affectés par le Brexit “dur”,

«Des accords sont en cours pour empêcher leur blocage. Vous serez protégé par les droits des passagers aériens de l’UE pour les vols au départ de l’UE (opérés par des compagnies aériennes européennes et non européennes) et pour les vols arrivant dans l’UE au départ de pays non membres de l’UE (opérés par des sociétés de l’UE) . Vous serez protégé par les droits des passagers aériens britanniques pour les vols au départ du Royaume-Uni exploités par des compagnies aériennes britanniques (par exemple, British Airways). Les droits du Royaume-Uni refléteront, pour le moment, les droits actuels de l’Union européenne “.

En train: pour la partie de votre voyage qui aura lieu dans les pays de l’UE, les droits des voyageurs ferroviaires de l’UE seront protégés en cas d’annulation ou de retard. Les droits britanniques protégeront plutôt une partie du voyage au Royaume-Uni.

En voiture: En tant que voyageur, vous pouvez utiliser votre permis de conduire au Royaume-Uni. Altroconsumo recommande de vérifier la couverture au Royaume-Uni auprès de votre compagnie d’assurance et si une preuve d’assurance est requise, comme un document appelé “carte verte”.

Forfait vacances: en cas de problème, vous aurez droit à un remboursement si le forfait est acheté auprès d’une agence de voyage située dans l’UE. Si, au lieu de cela, vous achetez le package auprès d’un organisateur britannique, il risque de ne pas être protégé. Dans ce cas, une assurance complémentaire peut être exigée.

Autres conséquences du Brexit

Si vous tombez malade au Royaume-Uni: il ne sera pas possible d’utiliser la carte européenne d’assurance maladie au Royaume-Uni. Vous devrez peut-être vous abonner assurance voyage.

Utilisation du téléphone: l’opérateur de téléphonie mobile pourra appliquer des surtaxes pour les appels, les SMS et l’utilisation des données au Royaume-Uni car les règles d’itinérance de l’UE ne seront plus applicables dans ce pays.

Paiement par carte bancaire: Les coûts ne devraient pas augmenter, car le Royaume-Uni continuera d’interdire les frais supplémentaires pour les paiements par carte tels que l’UE.

Services financiers

Selon les rapports d’Altroconsumo, les prestataires de services financiers britanniques ne pourront plus offrir de services aux Consommateurs de l’UE à moins créer une succursale dans un pays de l’UE et ne pas demander d’autorisation spécifique.

“L’ABE (autorité bancaire européenne) a demandé aux opérateurs proposant des services financiers de contacter les consommateurs si un contrat ne peut pas être prolongé, ou doit être modifié ou transféré vers une autre société basée dans l’UE. Si votre fournisseur de services financiers vous envoie de nouvelles conditions générales, lisez-les attentivement pour vous assurer qu’elles ne sont pas moins favorables que les conditions actuelles. Pour plus d’informations sur l’assurance, vous pouvez lire notre analyse approfondie. Le ministère italien de l’économie a décidé qu’il y aura une période de transition adéquate pour garantir que les opérateurs britanniques tels que les banques, les établissements de paiement, les compagnies d’assurance et les fonds de pension britanniques opérant en Italie continueront à fonctionner même après le Brexit ” .

Acheter en ligne auprès d’un vendeur au Royaume-Uni

La suggestion dans ce cas est de vérifier les conditions contractuelles pour voir si vous êtes protégé par les règles européennes des droits des consommateurs, par celles du Royaume-Uni ou si la loi d’un autre pays s’applique.

Un visa est requis pour ceux qui travaillent

la la durée maximale de séjour au Royaume-Uni en tant que touristes est de trois mois, après quoi vous devez demander un visa de travail qui nécessite un processus plus compliqué. Même aller étudier dans des universités anglaises pourrait coûter beaucoup plus cher et tous les rabais et installations actuellement en place devront être reconsidérés dans les prochains mois.

“Si vous êtes l’un des nombreux Italiens qui travaillent au Royaume-Uni, mais qui n’ont jamais demandé ou souhaité avoir la nationalité britannique, vous pouvez probablement obtenir un visa de travail, à renouveler tous les 2, 3 ou 5 ans, en soumettant une demande à votre employeur . Si, en revanche, vous avez l’intention de déménager maintenant, à partir d’aujourd’hui, vous devrez prouver que vous avez déjà trouvé un emploi avant de partir (ou entrer en tant que touriste et essayer de le trouver dans les trois mois à votre disposition). Enfin, n’oubliez pas que si vous payez des impôts en Grande-Bretagne depuis au moins 5 ans, vous pouvez demander un permis de séjour et de citoyenneté: cependant, pour le faire maintenant, cela prend plus de temps et d’argent (un an et au moins 1000 livres) “.

Documents valides pour le voyage

Les autorités britanniques ont signalé que pour l’enregistrement, l’entrée et le séjour au Royaume-Uni, même après avoir quitté l’UE, elles resteraient valables. Passeports européens (biométriques) et cartes d’identité nationales (papier et électronique) jusqu’en décembre 2020. Cette condition ne sera pas garantie après le 1er janvier 2021. La carte d’identité papier continuera d’être un document valide pour l’entrée au Royaume-Uni jusqu’en décembre 2020.