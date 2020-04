Le bureau à domicile va bien au-delà de la prise de l’ordinateur portable à la maison

De même, il est urgent d’intégrer les processus de travail numériques à travers l’Intelligence Collaborative (CI), qui facilite la collecte et la mise en ordre des connaissances, ainsi que les énergies réparties au sein des organisations, ce qui, à son tour, favorise le leadership et la transformation.

Plus précisément, grâce à IC, les chefs d’entreprise peuvent améliorer la qualité de la communication entre eux et le reste des membres de l’organisation, et l’aligner sur les objectifs commerciaux établis dans le contexte du nouvel environnement.

AVIS: Évadez-vous pour vous connecter

Cette composante est stratégique lors de l’adoption du siège social, notamment pour concevoir un modèle d’exploitation à distance qui s’adapte aux besoins des équipes, renforce le sentiment de sécurité et différencie l’incertitude du manque de contrôle.

Lorsqu’elles fonctionnent comme une entreprise numérique, soutenue par le travail à distance, il est recommandé aux entreprises de couvrir trois dimensions clés.

La première L’un d’eux est opérationnel, dans lequel les problèmes réels ou perçus sont identifiés pour proposer des solutions et collecter des alternatives efficaces pour l’opération et ainsi améliorer le modèle de gestion et de fonctionnement du bureau à domicile.

