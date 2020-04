Le bureau d’échange de Binance ouvre cinq postes vacants au Brésil

Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie du monde, a ouvert cinq emplois pour des citoyens résidant au Brésil, en particulier dans la ville de São Paulo.

Selon l’entreprise, les postes vacants sont proposés à un directeur du développement des affaires, un gestionnaire des médias sociaux ou communautaires, un spécialiste du développement et du marketing, un chef de l’exploitation et un recruteur principal. Veuillez noter que pour tous les frais, Binance requiert une expérience pertinente. Les candidats sans expérience requise ne seront pas pris en compte », prévient-il.

Dans ce cas, ce qui attire l’attention dans l’offre Binance, c’est le poste de Recruteur, dont la fonction est de sélectionner les meilleurs candidats du marché. Par conséquent, la recherche par Binance de ce type de spécialiste pour opérer au Brésil suggère que la société pourrait effectuer un atterrissage important dans le pays.

Cependant, selon le bureau de presse de Binance, l’échange d’argent a fonctionné sans hâte. Dans une note envoyée au Portal do Bitcoin media le 4 avril, il indique ce qui suit:

Binance a une stratégie d’expansion mondiale. Pour cette raison, elle cherche à élargir son personnel sur les marchés stratégiques. Il y a des emplois pour le Brésil, mais rien n’a été fait à la hâte ou dans une décision rapide.

Quelques exigences

Selon la description, pour le poste de directeur du développement des affaires, Binance requiert un professionnel ayant au moins 10 ans d’expérience. Selon le texte, le candidat doit avoir une expérience dans les secteurs du juridique, du conseil, de la banque d’investissement ou des paiements et une connaissance approfondie des questions réglementaires.

Pour le poste de Manager des Réseaux Sociaux, l’entreprise exige également la preuve que le professionnel a correctement rempli cette fonction, démontrant ses expériences avec les réseaux sociaux. En plus de cela, le candidat doit maîtriser les terminologies et être à jour avec les tendances liées aux crypto-monnaies et à la technologie blockchain.

En revanche, pour le poste de Spécialiste Marketing et Développement, le candidat doit avoir au moins 3 ans d’expérience en planification marketing. Comme décrit, vous devez avoir des connaissances “en technologie, Internet, commerce électronique et commerce axé sur le consommateur (business-to-consumer)”, également connu sous le nom de B2C, qui est une modalité de commerce direct entre fournisseur et consommateur final.

Quant au professionnel qui dirigera l’expansion de Binance sur le territoire brésilien, il lui est demandé au moins 8 ans d’expérience dans le poste. En plus de maîtriser couramment l’anglais et le mandarin (souhaitable), le PDG doit avoir une “passion pour les actifs cryptographiques et numériques”.

“Nous essayons de changer un secteur entier et cela prendra du temps. La passion est ce qui vous encourage à travailler tous les matins “, est indiqué dans la description.

Binance a également deux postes vacants disponibles pour d’autres pays d’Amérique latine: spécialiste des relations publiques (RP) pour le secteur du développement et du marketing et directeur régional pour la zone des opérations.

Selon la note, même avec la crise provoquée par le coronavirus, l’entreprise estime qu ‘”à un moment difficile, il est important de fournir plus d’emplois et de créer de nouveaux postes vacants”.

Version traduite de l’article de Wagner Riggs, publiée sur Portaldobitcoin.