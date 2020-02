Le but n’est pas une formule pour réussir en marketing – mais il peut quand même être utile – Econsultancy

Le marketing dirigé par objectif a connu le même cycle de battage médiatique que de nombreux autres phénomènes au cours de la dernière décennie. D’abord considéré comme l’avenir du marketing, puis réévalué comme ayant peu de valeur prouvée dans le domaine de la création de marque.

Le raisonnement de la critique est principalement que les consommateurs ne se soucient pas suffisamment des marques pour s’impliquer dans le but poursuivi par cette marque. Et aussi, les causes qui intéressent vraiment les gens (vous savez, la démocratie, l’égalité, l’environnement) sont considérées comme trop importantes pour être défendues par les marques de céréales.

Mais le fait que les gens n’achèteront pas automatiquement votre produit parce que votre marque a un but ne signifie pas que l’idée de but est inutile. Il faut juste le mettre en perspective. Examinons la tendance actuelle de la communication de la durabilité et comment elle s’intègre dans le domaine du marketing.

Les limites de la durabilité

Le marketing est la discipline consistant à maximiser le profit d’une entreprise dans les limites fixées par la direction, les propriétaires et les institutions réglementaires.

Ipso facto, la stratégie de développement durable d’une entreprise doit provenir du conseil d’administration ou des propriétaires. Il doit déclarer au service marketing (et aux autres services) que les propriétaires d’entreprise souhaitent conduire un programme de développement durable, même si cela se fait au détriment de la croissance.

Des marques comme les chaussures Patagonia et Toms sont des exemples du principe de finalité guidant la stratégie globale, fixant ainsi des limites pour l’équipe marketing, mais aussi leur donnant quelque chose à communiquer. L’équipe de marketing des chaussures de Tom ne serait pas autorisée à créer une gamme de chaussures à moindre coût en excluant le principe fondamental un pour un des marques. Mais d’un autre côté, ils sont capables de parler de but dans le marketing sans être accusés de lavage à la machine.

Alors, que se passe-t-il s’il n’y a pas de telles limites établies? Deux possibilités;

Si les initiatives de développement durable proviennent du département marketing parce que c’est le meilleur moyen de générer de la croissance pour l’entreprise, ce n’est pas du développement durable, c’est juste du marketing (et potentiellement du greenwashing). C’est un outil pour positionner ou pour attirer l’attention des RP à court terme.

Si les initiatives de développement durable proviennent du département marketing bien qu’elles ne soient pas le meilleur moyen de générer de la croissance pour l’entreprise, c’est une sous-optimisation, allant à l’encontre de la description de poste des marketeurs et allant à l’encontre des intérêts des propriétaires. Cette version est un exemple du réveil parfois critiqué des professionnels de la publicité.

D’une manière ou d’une autre, ces types d’initiatives de développement durable illustrent les problèmes lorsque vous avez un décalage entre la publicité et la stratégie globale de l’entreprise. Et le même problème de déconnexion peut également s’appliquer à des choses comme le but, l’innovation et la créativité primée.

Je ne suis pas contre la communication d’un objectif dans la publicité, la promotion de la durabilité ou la tentative d’avoir un impact positif sur la société. La publicité prend beaucoup de place dans notre société et essayer de faire le bien là où on peut se sentir comme quelque chose de naturel. Il est juste important pour les spécialistes du marketing d’évaluer quel mandat et quelle validité il y a pour aller dans cette voie, et dans quelle fin ils y vont.

Et tandis que le fossé entre la publicité et la véritable stratégie a été créé par des annonceurs trop prometteurs par rapport à l’entreprise derrière eux, des développements positifs se produisent. Plutôt qu’un écart qui ne peut être comblé que par la publicité devenant moins ciblée, nous voyons des développements à l’autre extrémité – la propriété. Parallèlement à la critique de la publicité trop éveillée, nous constatons un intérêt croissant pour les stratégies d’investissement durables et axées sur les objectifs. Cela signifie que plutôt que Madison Avenue abandonnant tout idéalisme, peut-être que Wall Street peut en développer. Ce ne serait pas génial?

