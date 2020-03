Le Canada se prépare à une surveillance accrue des cryptomonnaies

Faits saillants:

Selon CANAFE, le règlement commencera à s’appliquer à compter du 1er juin

Ce pouvoir de surveillance devrait optimiser le cadre de lutte contre le blanchiment d’argent au Canada.

Le Centre canadien d’analyse et de déclaration des transactions (CANAFE) se prépare à mettre en œuvre de nouveaux pouvoirs étendus de surveillance des cryptomonnaies en juin de cette année, avant la date limite fixée par le Groupe d’action financière (GAFI).

CANAFE commencera à réglementer plus strictement les sociétés de cryptomonnaie, les transactions et les activités connexes, après l’entrée en vigueur des nouvelles lois le 1er juin, selon un rapport du centre publié au début de mars.

“L’une des principales priorités à court terme sera l’application des nouveaux règlements découlant des récentes modifications législatives”, a indiqué l’agence. Ces changements donnent à CANAFE un nouveau point de surveillance pour l’écosystème des cryptomonnaies., selon l’agence dans le rapport.

Adopté en tant qu’amendement au cadre canadien sur la criminalité financière en juin dernier, ce vaste pouvoir devrait mener à une «optimisation du régime de lutte contre le blanchiment d’argent et le terrorisme (LBC / FT)» au Canada, note CANAFE. Il convient de noter que CANAFE est l’homologue canadien du Réseau pour la répression des délits financiers (FinCEN) aux États-Unis.

Certains des points à souligner incluent l’obligation pour les entreprises avec un équivalent de 10 000 $ CAN (7 000 USD) dans les activités de crypto-monnaie de s’inscrire comme une entreprise de services monétaires, ce qui s’accompagne de nouvelles réglementations.

Les entreprises doivent également documenter les noms de la personne qui envoie l’argent et qui le recevra, leurs adresses, date de naissance, numéros de téléphone et types de crypto-monnaies, pour les transactions avec crypto-monnaies, si le montant dépasse l’équivalent de 1000 $ CAN ( 700 USD) dans certains cas. Il existe des exigences de documentation plus étendues applicables aux transactions d’un montant égal ou supérieur à 10 000 $ CAN., équivalent à 7 000 USD.

Les infractions sont généralement classées comme des infractions «mineures» en vertu des modifications.

Les modifications apportées à la monnaie numérique ont été la réponse du Canada à l’évaluation stricte de 2015-2016 du Groupe d’action financière internationale (GAFI) sur ses cadres «pauvres» de lutte contre le blanchiment d’argent (LBC) et de financement du terrorisme (FT). ). En tant que membre du GAFI, le Canada devrait respecter certaines normes.

CANAFE a fait allusion à ses «attentes» dans son rapport de mars, où il dit que «le cadre législatif et politique général doit servir les intérêts du Canada tout en restant en harmonie avec les attentes internationales».

D’autres pays et maisons de change travaillent également à la hâte pour se connecter avant la date limite de juin du GAFI.

Version traduite de l’article de Danny Nelson, publiée sur CoinDesk.