Le capitalisme est le coronavirus?

Le Coronavirus a fait ressortir le meilleur et le pire de beaucoup depuis que son existence a été révélée il y a quelques mois en Chine. Maintenant que la mesure mondiale est l’isolement social et la quarantaine, les gens ont profité des avantages d’Internet et des réseaux sociaux pour maintenir le contact avec les autres et aussi pour essayer de continuer leur vie. Cependant, hier, une discussion sur Twitter pour savoir si le capitalisme “est le virus” est devenue virale, et ici nous expliquons plus à ce sujet.

Arguments de ceux qui défendent que le capitalisme est le virus

Beaucoup de gens se concentrent sur la manière de garantir les moyens nécessaires pour pouvoir subsister à la maison sans avoir à partir, beaucoup ont réussi et beaucoup n’ont pas réussi. Compte tenu de cela, certains ont reproché au système capitaliste de ne pas fournir la sécurité que l’État est “censé” fournir. Par conséquent, ils prétendent que le capitalisme est bien le virus.

Tweet qui pointe l’inégalité qui existe dans le capitalisme, tout en la critiquant.

Entrer dans ce débat sur ce que l’État devrait ou ne devait pas garantir prendrait beaucoup de temps, des livres et des visions qui ne pourraient pas être synthétisés ici. Cependant, l’un des arguments de ce débat est que la maladie la plus grave au monde est le “capitalisme”.

Un autre des messages qui défendent le hashtag #ElCapitalismoEsElVirus.

De même, d’autres soutiennent que la santé publique dans de nombreux pays ne peut pas faire face parce que le capitalisme priorise les autres secteurs. Compte tenu de cela, je me permets de faire valoir que ce problème n’est pas exclusif aux pays capitalistes, des pays comme le Venezuela avec des gouvernements de gauche le prouvent.

Arguments de ceux qui sont contre la demande

Eh bien, ce hashtag a également suscité un émoi chez ceux qui rejettent catégoriquement cette déclaration. Certains ont suggéré que ce hasghtag est une tendance en premier lieu parce que beaucoup ont des smartphones haut de gamme, l’une des icônes du capitalisme.

D’autres sont même allés plus loin et ont averti que ces détracteurs ne réalisent même pas que c’est précisément le système capitaliste qui maintient leur vie en ordre et qu’avec tout ce qui se passe avec le coronavirus, une crise économique se produira. Cela est dû au ralentissement brutal de l’investissement, de la production et des échanges capitalistes.

De plus, d’autres utilisateurs de Twitter ont pris le temps de s’assurer que c’est le capitalisme qui a créé les vaccins contre d’autres maladies connues. Par conséquent, ce sera le capitalisme qui créera celui qui mettra fin au Coronavirus.

Que pourrions-nous ajouter de plus sur «Le capitalisme est le virus»?

Ici, le commentaire typique se pose toujours que le coupable était tel ou tel pays. Par conséquent, il n’est pas surprenant qu’une partie de la discussion ait porté sur l’opportunité de blâmer principalement les États-Unis ou la Chine.

Ceux qui soutiennent que le capitalisme n’est pas le Coronavirus libèrent les États-Unis du blâme, et certains suggèrent que le pays qui n’a pas pris les mesures appropriées auparavant était la Chine en premier lieu.

Pendant ce temps, ceux qui critiquent le capitalisme blâment en effet les États-Unis, mais ne font aucun commentaire sur la responsabilité de la Chine.

Ce point est stérile dans une discussion, car il n’a pas sa place dans la recherche de solutions, et il est regrettable de noter comment il peut même favoriser la xénophobie.

Un tel débat peut prendre des heures, et pourtant personne ne sera satisfait. Ce que nous pouvons affirmer, c’est que cette pandémie n’a pas une origine unique et qu’elle nous affecte tous à différents niveaux. Maintenant, les efforts doivent être dirigés pour atténuer ses effets généraux, ainsi que pour continuer à rechercher un vaccin qui peut enfin être efficace contre lui.

Un exemple que nous aimons citer ici au sujet des efforts fructueux qui sont faits vient précisément du monde de la cryptographie. Cela a à voir avec les puces minières qui aident à enquêter sur le coronavirus.

Parler de la “culpabilité” exclusive du capitalisme, c’est ignorer des aspects importants de ce qui se passe, mais tout est compréhensible à discuter dans des sociétés libres, où la liberté de pensée est respectée et le droit à la liberté d’expression n’est pas remis en cause.

Que pensez-vous, le capitalisme est le Coronavirus? Faites-le savoir dans la zone de commentaire.

