Le caractère unique de St John’s Wood High Street

La montée en puissance de St John’s Wood au 19e siècle est survenue lorsque des aristocrates victoriens ont utilisé la banlieue pour abriter leurs maîtresses – dont la plus célèbre était la maîtresse de Napoléon III, Elizabeth Ann Howard.

De nos jours, la grande rue éponyme de la région est devenue plus connue pour sa gamme unique de détaillants indépendants, de restaurants et d’épiceries fines. Et contrairement à de nombreuses autres rues commerçantes de Londres – St John’s Wood High Street a conservé une forte impression de village malgré le début de l’urbanisation et des chaînes de rues commerçantes.

St John’s High Street a également l’avantage de l’emplacement. C’est à quelques pâtés de maisons des studios d’Abbey Road et du croisement d’Abbey Road où les Beatles ont photographié leur célèbre pochette d’album. Pendant ce temps, Lord’s Cricket Ground attire les amateurs de sport et à proximité, Regent’s Park offre une évasion des routes trépidantes de la ville.

Lorsque Retail Gazette a rendu visite, elle a constaté que le commerce de détail expérientiel était un thème récurrent dans les magasins qui y faisaient du commerce.

Le célèbre croisement d’Abbey Road où le groupe bien-aimé The Beatles a photographié la couverture de leur album

Matt Farrell, directeur général de Trophaeum Asset Management, la société qui gère St John’s Wood High Street, a expliqué pourquoi la société avait décidé de faire un investissement dans le quartier de vente au nord de Londres.

“Ce que vous aviez était un bassin versant très riche”, a-t-il déclaré à Retail Gazette.

«Il y avait une forte demande pour le commerce de détail. Si vous avez vu la rue principale comme c’était avant d’investir, c’était assez moyen.

«Nous avons rapidement réalisé que c’était un quartier incroyable, mais la rue principale était horrible, alors nous avons décidé de faire l’investissement. Et puis petit à petit, nous avons commencé à regarder l’ADN de la région pour comprendre ce que les clients voulaient.

«Pendant les deux premières années, nous nous sommes principalement concentrés sur le ré-ancrage de la rue principale avec de nouveaux emplacements phares.»

Farrell et son équipe ont comparé St John’s Wood High Street avec certaines parties des quartiers «riches» de l’ouest de Londres, mais ont reconnu qu’il n’y avait pas le même attrait. Pour améliorer cela, Trophaeum a fait venir des cafés et des restaurants qui plairaient probablement au bassin versant local et a également décidé d’introduire des détaillants qui offraient une vente au détail expérientielle.

À la suite de cette décision, le détaillant de vêtements de sport Core Collective – qui a des succursales à Kensington et Knightsbridge – a ouvert ses portes en 2018 pour combler le vide lié au style de vie au nord de Londres.

L’offre expérientielle de Core Collective comprend des cours d’entraînement dans 8 000 pieds carrés d’espace studio.

“Dans l’ouest de Londres, il y a le Core Collective, il y a le Bootcamp de Barry, il y a le cycle First Light, mais ici, il n’y a rien”, a déclaré Farrell.

«Il s’agit de donner aux gens une raison de venir dans la rue. C’est une amélioration pour l’ensemble du territoire, notamment parce que l’exercice est un véritable secteur de croissance.

«Le mode de vie est extrêmement important pour le commerce de détail, et les rues commerçantes peuvent encore survivre sans lui. Par exemple, Bond Street, dans le centre de Londres, ne propose aucune offre de style de vie et connaît un grand succès. Mais je pense que les rues principales sont meilleures avec un mélange. »

Aux côtés de Core Collective, Trophaeum a également lancé Face Gym, un détaillant de cosmétiques qui combine la vente au détail et des traitements expérientiels.

“Face Gym ne propose pas seulement ce que vous pouvez acheter en ligne, vous devez en fait venir vous faire soigner en magasin”, a déclaré Farrell.

Le détaillant possède également des sites à Chelsea, Primrose Hill, King’s Cross et Bond Street’s Selfridges – qui attirent tous un marché haut de gamme similaire.

“La raison pour laquelle ils ont ouvert Face Gym à Primrose Hill est que St John’s Wood a connu un tel succès”, a expliqué Farrell.

«Ce que nous voulons créer, c’est un village commerçant londonien de haute qualité, tout en préservant le charme inhérent d’une rue principale traditionnelle.

«Vous devez fournir un environnement et un type d’endroit adaptés au type de locataires que vous souhaitez attirer.

«Nous avons fait quelques recherches avec CACI et avons constaté qu’une forte proportion de résidents locaux sont de jeunes professionnels avec un pouvoir d’achat élevé.

«Pour les consommateurs haut de gamme et de luxe, ils veulent toujours un haut niveau de service en magasin. Vous devez avoir cette offre sinon les clients peuvent simplement la trouver en ligne.

«Ces acheteurs veulent le voir, le sentir, le toucher. Ils veulent avoir l’expérience d’aller dans un bel environnement, et le personnel de Joseph and Paulie and Face Gym offre ce niveau élevé de service à la clientèle qui vous fait vous sentir bien. »

Farrell maintient que St John’s Wood High Street attire une quantité «saine» de visiteurs, mais reconnaît que depuis que Trophaeum a pris le relais, il ne dispose pas de suffisamment de données pour commencer à suivre les taux d’une année sur l’autre.

“C’est quelque chose que nous cherchons à suivre. Mais nous nous concentrons beaucoup plus sur les ventes des détaillants plutôt que sur la fréquentation, car la fréquentation n’est pas fiable », a-t-il ajouté.

«Si vous avez beaucoup de fréquentation et aucune vente, vous n’êtes pas une rue prospère. Alors que si vous avez de bonnes ventes, vous regardez la proportion du loyer par rapport aux revenus des détaillants, et c’est une plus grande mesure de succès. “

Les prochains projets de Trophaeum pour St John’s Wood High Street consistent à attirer davantage de détaillants pour en faire une «destination mode».

“Nous souhaitons créer d’autres marques de beauté, car cela a été un bon interprète”, a déclaré Farrell à Retail Gazette.

Malgré la proximité de la rue haute avec Abbey Road, Farrell a nié que la fréquentation ait été la principale raison pour laquelle il défiait la tendance plus large du déclin.

“Nous défions la disparition de la rue principale en ce sens que nous sommes uniques”, a-t-il déclaré.

«Nous n’avons pas de magasins vides. Nous montrons de très bonnes ventes. Nous enregistrons un vif intérêt pour les personnes qui se renseignent sur les magasins. “

“Nous examinons ce que c’est que de travailler avec la prochaine génération de détaillants afin que les gens comprennent vraiment comment évoluer pour le commerce de détail à l’ère actuelle.

“Un grand objectif pour nous est ce qui est particulièrement important pour les marques, car il y a tous ces changements qui se produisent dans le commerce de détail.

«Pour ce qui nous rend uniques, nous comprenons vraiment le client.

«Tout le monde aime la mode, la beauté et le style de vie. Nous comprenons donc très bien qui sont nos clients, car les équipes sont très attentives au type de clients qui visiteraient la rue principale de St John’s Wood.»

