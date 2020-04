Le carrefour économique de la pandémie, un changement de paradigme dans les affaires?

La graine d’un changement de paradigme?

Après le coronavirus, l’impact le plus profond de la pandémie sera qu’elle nous place au moment même de l’inflexion, où nous devons opter cycliquement pour une expérience similaire ou changer l’économie et l’humanité elle-même.

L’humanité et les affaires traverseront cette pandémie. Mais si un changement plus fort et plus déterminé n’en émerge pas, il ne viendra pas. Les entreprises font bouger le monde et en même temps, elles font partie de la culture qui promeut la négligence dans la civilisation, car il s’agit d’objectiver l’être humain livré comme une marchandise de plus aux hauts et aux bas du marché, ou à la pandémie.

Après la pandémie, il faudra sortir pour reconstruire l’économie, régénérer les finances des entreprises et même les revenus personnels, le défi que la pandémie a lancé à cette génération est le défi le plus formidable que l’être humain ait, ou change cela sens et la dynamique du monde des affaires, ou, les leçons derrière les faits seront de plus en plus rigoureux dans l’impact qu’ils laissent derrière eux.

L’impact de la pandémie est celui d’apprendre d’une position critique, qui assume la responsabilité de ce qu’elle provoque et de ce qu’elle laisse de côté, mais aussi une capacité créative à se réinventer et à réorienter le sens.

La CEPALC prévoit une “récession profonde” en Amérique latine due au coronavirus

Plutôt que de reconstruire l’économie et les pratiques commerciales à partir des décombres d’un passé mondialisé, elle assimilera les paradoxes de notre économie pour stimuler une nouvelle créativité humaine élargie, critique, mais aussi propositionnelle et imaginative.

