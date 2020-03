Le catalyseur de gaz d’échappement: fonctionnement, panne et maintenance

C’est l’un des composants les plus efficaces mais aussi les plus sensibles d’une voiture. Sa durée peut être presque de la durée de vie utile de la voiture, tant que l’entretien est correct. Nous expliquons son fonctionnement et quelles sont les pannes possibles auxquelles vous pourriez être confronté, y compris l’AdBlue et les niveaux d’huile moteur.

Toutes les voitures, à l’exception des voitures électriques, ont un catalyseur. Est obligatoire pour réduire les émissions polluantes, étant les filtres à particules un complément. Alors que ces derniers sont responsables de l’élimination des particules telles que la suie et les cendres, le rôle du catalyseur est de faire les gaz se décomposent en vapeur d’eau et le monoxyde de carbone en CO2.

Cette partie est située dans l’échappement, entre le terminal et le silencieux, et à l’intérieur est une structure céramique en forme de nid d’abeille et de surfaces en platine et palladium, qui réagissent chimiquement au contact des gaz. Ils durent près de 200 000 kilomètres, mais il faut savoir s’occuper d’eux car, outre le fait qu’ils se salissent et les nettoyer est le moindre des problèmes, un mauvais entretien des autres composants peut vous faire peur.

La sonde Lambda contrôle le niveau d’oxygène afin qu’il soit correct pour la combustion

En fait, certaines pannes sont causées par un coup à la basse, un pinceau avec le sol, ou avec une pierre sur la route que nous ne pouvons pas éviter. Mais soyez prudent, car le catalyseur a un composant très important attaché et les défaillances de l’un sont courantes dans l’autre. Il s’agit de la sonde lambda.

Un capteur qui, dans de nombreuses voitures, est installé dans le système d’échappement, mais qui se rapproche de plus en plus du moteur, car mesure le pourcentage d’oxygène dans le flux d’échappement, en temps réel affectant le contrôle du moteur. Ce sont les symptômes que le catalyseur échoue:

Augmentation de la consommation de carburant Augmentation des émissions de polluants des gaz d’échappement Réduction de la puissance du moteur et de la tension électrique du véhicule Surchauffe du moteur Dysfonctionnement des injecteurs Utilisation de carburant de faible qualité, au plomb ou à faible indice d’octane Un faible niveau d’AdBlue force le catalyseur d’échappement à un niveau plus élevé effort de décontamination

Ce sont les échecs les plus courants qui endommager le catalyseur, mais sont également les mêmes que la sonde. Dans ce cas, son exposition à l’humidité et à des températures élevées peut déterminer une défaillance ou une rupture et nécessite son remplacement. Dans le cas du catalyseur, il est remplacé lorsque le nid d’abeilles en céramique se casse et des bruits métalliques sont visibles à l’intérieur, mais aussi parce qu’il est inondé d’huile.

Ouais un excès d’huile dans le carter ou un faible niveau d’AdBlue dans les moteurs diesel peut casser le catalyseur. Le dépassement du niveau d’huile dans le carter peut inonder le catalyseur, il est donc recommandé de ne pas déplacer le véhicule si cela se produit et de retirer le liquide en le laissant au niveau, mieux en tirant vers le minimum. De plus, c’est que Un remplissage excessif du carter peut provoquer une surchauffe de l’huile et une fuite de votre bouche remplissage.

En revanche, avec AdBlue c’est le contraire. Nécessaire pour le fonctionnement de la réduction des oxydes d’azote (NOx) dans le convertisseur SCR, le fait que le réservoir soit sous le minimum peut endommager les deux catalyseurs, l’un en raison de l’effort et l’autre en raison de la nécessité d’injections de liquide.

Même comme ça ce n’est pas un liquide obligatoire pour que le moteur tourne. Le système avertit et lorsqu’une limite est atteinte, l’unité de gestion et de contrôle du moteur empêche le démarrage. Bien sûr, lors du remplissage, cela ne peut pas être fait. Un peu et dans l’atelier le reste? Non, vous devez le remplir jusqu’à ce que le livre de maintenance marque, environ 4 litres, sans débordement, car il est corrosif et peut déformer le dépôt, et sans atteindre le col de remplissage non plus car il peut se cristalliser et l’obstruer.

