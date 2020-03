Le CCE demande des éclaircissements sur la portée de la phase 2 et de la prochaine phase 3

Dans un communiqué, le CCE a jugé “d’une importance vitale” de combattre médicalement l’épidémie, mais aussi de prendre les mesures nécessaires pour que les services et fonctions cruciaux continuent de fonctionner efficacement pendant la réponse à la pandémie.

“Il est important que ce soit la Fédération qui dicte les réglementations applicables pour cette phase 2 et une éventuelle phase 3, et garantisse ainsi la sécurité juridique du fonctionnement de ces secteurs. De cette façon, il peut y avoir une uniformité dans les critères d’application des trois niveaux de gouvernement, afin de garantir leur mise en œuvre effective au niveau national », indique le document.

Nous recommandons: Le CCE nie avoir demandé une exonération fiscale et propose des salaires de subsistance

Il y a quelques jours, Carlos Salazar, président de la CCE, a prévenu qu’il y avait encore des doutes sur l’accord publié au Journal officiel de la Fédération.

«Il nous semble que le secteur de l’alimentation et des boissons devrait être inclus – et ne l’est pas – qui devrait continuer à fonctionner au quotidien, à notre avis. (Les usines) continuent dans le processus de production et de distribution jusqu’à ce qu’elles nous disent le contraire, car nous pensons qu’en raison d’une omission, cela n’a pas été inclus dans la déclaration “, a-t-il déclaré.

Ce sont les mesures de la phase 2 au Mexique contre le coronavirus

.