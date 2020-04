Le CCE propose de différer la présentation de la déclaration fiscale

Cela ne signifie pas une réduction des impôts, a déclaré le CCE dans un communiqué. Mais c’est un appel aux autorités, tout comme le font le ministère des finances et du crédit public (SHCP) et le service de l’administration fiscale (SAT), à adopter les recommandations de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). ) pour assurer la stabilité des entreprises.

“Les contribuables ont rencontré de graves difficultés ces derniers jours dans leur interaction avec les systèmes informatiques de la SAT, qui se sont révélés insuffisants pour encourager la présentation des déclarations annuelles dans les délais”, explique le document. “Par conséquent, nous considérons que les recommandations dudit organe devraient maintenant être suivies pour alléger la situation financière des contribuables”.

Il y a deux semaines, le corps des affaires a envoyé un décalogue de propositions pour atténuer la crise économique qui résultera de la situation sanitaire causée par la pandémie de coronavirus. L’objectif, le Conseil l’a souligné à plusieurs reprises, est de préserver l’emploi et la viabilité financière des entreprises.

En fait, Carlos Salazar a déjà souligné la nécessité de créer un salaire de subsistance, qui permette aux personnes sans emploi, issues de la crise de Covid-19, de garantir leurs besoins de base. Ce salaire, le CCE propose, serait composé d’une partie qui serait fournie par le gouvernement et une autre par l’entreprise.

