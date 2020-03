Le champion René Rast lance la décoration sur son Audi RS 5 DTM 2020

René Rast affronte la saison 2020 en tant que champion en titre du DTM. Le pilote allemand a décroché son deuxième titre après avoir signé une superbe saison l’an dernier, une campagne qui s’est clôturée avec 322 points et un chiffre remarquable de sept victoires et un total de 13 podiums. À 33 ans, Rast aura la difficile tâche d’améliorer ces enregistrements dans une campagne où il débutera une nouvelle livrée dans son Audi RS 5 DTM. Bien qu’il conserve le schéma des tons rouge et blanc de la dernière campagne, la nouvelle décoration est asymétrique et présente une plus grande présence de la couleur rouge.

Malgré le fait que la première livrée Audi de René Rast Il a été réalisé sur les réseaux sociaux, a assuré l’allemand dans la vidéo de présentation: “Nous avons non seulement une nouvelle image avec les changements de peinture, mais nous avons quelques nouvelles techniques. L’année dernière, vous disposiez de 30 ch de puissance supplémentaire pour dépasser, mais cette année, c’est 60 ch. C’est très bien quand il s’agit de dépasser, donc il y aura un plus grand spectacle pour le public. L’aérodynamique a également un peu changé. Cependant, la voiture est similaire à la précédente car la réglementation ne permet pas de grandes variations“

La présentation de la décoration de l’Audi RS 5 DTM par René Rast a été la deuxième à avoir lieu au sein du DTM, puisque Robert Kubica a déjà dévoilé la livrée de sa BMW M4 DTM, également dans les tons rouge et blanc, lors d’un événement organisé en Pologne. Avec l’annulation du test de pré-saison officiel à Hockenheim, axe habituel de ce type de première, Audi et BMW devraient pouvoir réaliser plus de présentations numériques de leurs voitures attendant de voir quand la campagne 2020 commencera à la suite de la pandémie causée par le virus COVID-19.

