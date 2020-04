Le Champion sans couronne est mort: A bientôt Stirling Moss!

La lumière s’est éteinte pour l’un des meilleurs pilotes de l’histoire ce 12 avril. Stirling Craufurd Moss est décédé ce dimanche à Londres, en raison d’une longue maladie, quittant les enfers pour aller à l’Olympe des grands, cet endroit réservé à très peu d’histoire qui fait de vous un véritable immortel.

Le monde de la course est venu très rapidement dans la vie de Moss, car son père était pilote amateur et lui et sa sœur étaient des cavaliers dès leur plus jeune âge. À neuf ans, il a reçu un Austin 7 de son père dans lequel il a développé ses compétences de pilote.

Ce n’est qu’après la Seconde Guerre mondiale (1948) que le monde rencontra l’un des meilleurs lotus qui ait jamais parcouru une piste de course.

Moss était l’un de ces pilotes qui a couru de la même façon en Formule 1 que sur un coupe-herbe, il n’avait aucun scrupule à se rendre de semaine en semaine à différents championnats et à ajouter des trophées. Ses statistiques indiquent qu’il a remporté 212 des 529 compétitions auxquelles il a participé professionnellement entre 1948 et 1962, et a eu des années où il a réussi à exécuter plus de 60 tests.

Entre 1951 et 1954, il a participé sans beaucoup de chance à plusieurs Grand Prix de Formule 1, mais sa grande opportunité de briller est venue en 1955 de la main de Mercedes-Benz, cependant, avec Juan Manuel Fangio dans sa splendeur maximale, il n’a eu qu’à se résigner à trois années consécutives à la deuxième place et en 1958, alors que tout le monde s’attendait à son couronnement, il est dépassé d’un point au championnat par son compatriote Mike Hawthorn.

C’est pourquoi beaucoup l’ont surnommé “Le champion sans couronne”, l’un des grands talents du sport automobile qui s’est vu refuser le maximum de gloire. Cependant, il a remporté de grandes victoires comme la 1956 aux 24 Heures du Mans et la plus emblématique, la 1955 aux Mille Miglia aux commandes de la belle Mercedes-Benz 300 SLR avec le numéro 722 estampillé en rouge sur la carrosserie.

C’est l’une des rares fois où il a réussi à mettre Fangio en pièces, marquant un temps total de 10:07:48 heures, 32 minutes plus rapide que l’Argentin, et un record inégalé pour ce parcours de 1 000 milles au départ de Brescia ( dans le nord de l’Italie) à Rome (au sud) et retour, sans repos.

Moss a couru pour pratiquement toutes les grandes entreprises de sport automobile et ces 14 années de pro lui ont valu de devenir une star du sport automobile, un pilote qui a survécu à l’une des périodes les plus dangereuses de la course, même s’il a toujours conduit jusqu’à la limite. . Une légende qui aujourd’hui, à 90 ans, a quitté les enfers.

A bientôt Stirling!

