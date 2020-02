Le chancelier a appelé à accorder des taux d’affaires «vacances» pour alléger la pression

L’Institut des directeurs veut que le gouvernement «ouvre la voie» à l’investissement en réduisant les factures des taux d’affaires

// Deux groupes d’entreprises ont appelé le gouvernement à faire place à l’investissement en révisant le système de tarification des entreprises

// L’agence du bureau d’évaluation a déclaré que près de 2000 appels par semaine sont interjetés sur les factures des tarifs professionnels

L’Institut des directeurs et le CBI ont appelé le chancelier Sajid Javid pour un taux d’affaires «vacances» pour «ouvrir la voie» à l’investissement.

Les groupes d’entreprises ont exhorté Javid à lancer une «révision complète» du système de tarifs des entreprises dans le cadre du budget du mois prochain.

L’Institut des directeurs veut que le gouvernement «ouvre la voie» à l’investissement en réduisant les factures des tarifs professionnels lorsque les entreprises rénovent, agrandissent ou délocalisent des locaux.

Dans une soumission au chancelier, il a déclaré: “Les entreprises ne devraient pas être découragées d’investir ou de développer leurs organisations.”

Dans le même temps, la CBI a appelé la chancelière à réformer un système de tarification des entreprises qui “désavantage de nombreuses parties de l’économie britannique”.

La semaine dernière, la Valuation Office Agency (VOA) a constaté que près de 2000 appels par semaine sont introduits par les entreprises sur leurs factures de tarifs professionnels.

Au cours des trois derniers mois de 2019, un total de 23660 locaux redevables de tarifs professionnels ont fait appel de leurs factures.

La directrice générale de CBI, Carolyn Fairbairn, a déclaré: «Au début de cette nouvelle décennie, les entreprises se sentent plus optimistes et souhaitent investir. Ce budget historique offre la possibilité de transformer l’optimisme croissant en une augmentation des investissements à travers le Royaume-Uni.

«Soutenue par un budget pro-entreprise pour les compétences, les infrastructures et l’innovation, les entreprises peuvent aider à lancer une nouvelle décennie de croissance et de création d’emplois au Royaume-Uni.

«Et c’est l’investissement qui permettra à toutes les régions du Royaume-Uni de partager la prospérité croissante. Cela mettra le Royaume-Uni sur la bonne voie pour être le leader mondial de l’innovation, de la croissance propre et des industries du futur, de l’IA et de la robotique à l’agrotechnologie et aux sciences de la vie. »

