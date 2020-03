Le chaos s’empare du marché boursier mexicain et du peso, du pétrole et de Wall Street

La Commission des changes a indiqué dans un communiqué qu’elle avait décidé d’augmenter la taille du programme de couverture des changes en vigueur depuis février 2017 de 10 000 millions de dollars.

La Sac mexicain il est tombé lundi dans ses premières opérations à son niveau le plus faible depuis la mi-octobre, après un effondrement des prix du pétrole qui a ajouté aux craintes quant à l’impact sur l’économie mondiale de la propagation rapide du coronavirus.

L’indice boursier de référence S&P / BMV IPC recule de 6,42% à 38 730,56 points, avec un volume de 206,5 millions de titres échangés. Il s’agit de sa pire séance depuis octobre 2008 et de son niveau de clôture minimum depuis la mi-août.

Ce lundi Wall street, Il a subi sa plus grosse perte quotidienne lundi depuis la crise financière de 2008, lors d’une session qui a soulevé des inquiétudes quant à une récession face à l’effondrement des prix du pétrole et aux craintes persistantes à propos du coronavirus.

Les trois principaux indices boursiers américains se sont effondrés à l’ouverture, ce qui a paralysé les négociations. Le Dow Jones, quant à lui, a perdu un record de 2 000 points. Le S&P 500, quant à lui, a clôturé à environ 19% en dessous de son plus haut historique du 19 février.

Rendement des obligations du Trésor américain ils ont atteint un creux record lundi et ont subi leur plus grand déclin quotidien en près d’une décennie.

Les rendements obligataires à 10 ans sont tombés à un plancher de 0,318% et durant l’après-midi, ils ont fonctionné à 0,515%, soit une baisse de 19 points de base sur la journée.

Les rendements des obligations américaines à 30 ans ont fonctionné à 0,892%, après avoir atteint un plancher record de 0,70% dans la matinée, les investisseurs pariant que la Réserve fédérale serait contrainte de baisser ses taux d’intérêt de 75 points basique lors de leur réunion du 18 mars, malgré leur réduction d’urgence la semaine dernière.

Les prix du pétrole ils se sont effondrés à 33%.

Il Indice boursier mondial MSCI il s’est effondré de plus de 5% et était sur le point de subir sa plus forte baisse quotidienne depuis le pire moment de la crise financière en décembre 2008, après que l’effondrement des cours du pétrole a déclenché une vaste liquidation du marché.

La vague de vente a effacé près de 2,5 milliards de dollars de valeur marchande des actions mondiales.

Le sacs européens ils ont subi de grosses pertes en début de séance. Les chutes des carrés dans Londres, Francfort et Paris Ils variaient de 7% à 8%.

L’indice principal de l’Italie a rapporté 11%. Le gouvernement a ordonné l’isolement de sa région la plus riche et la plus peuplée, qui comprend sa capitale économique, Milan, dans le cadre d’une nouvelle série de mesures visant à contenir l’épidémie de coronavirus.

Il STOXX 600 Il s’est effondré en territoire baissier, avec des baisses de plus de 20% depuis ses derniers plus hauts. Dans le secteur pétrolier, les actions Premier Oil ont augmenté de 51%, avec 21% de baisse pour BP en début de journée.

En un peu plus de deux semaines, le nombre de cas de coronavirus en Italie est passé à 7 375 et l’épidémie a tué 366 personnes, le deuxième chiffre le plus élevé après la Chine.

