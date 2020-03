Le chaos s’empare du marché boursier mexicain et du peso, du pétrole et de Wall Street

Au début de la session en Asie, le peso mexicain a perdu un peu plus de 6%, après que la parité ait atteint 21,3420 pesos par dollar, ce pourrait donc être son pire jour depuis fin 2016, lorsque Trump a été élu.

Le marché boursier mexicain est tombé lundi dans ses premières opérations à son niveau le plus faible depuis la mi-octobre, après un effondrement des prix du pétrole qui a ajouté aux craintes quant à l’impact sur l’économie mondiale de la propagation rapide du coronavirus.

L’indice de référence S & P / BMV IPC a diminué de 5,28% pour s’établir à 39 204 unités.

Les prix du pétrole ont chuté à 33% après que l’Arabie saoudite a lancé une guerre des prix avec la Russie, ce qui a conduit les investisseurs, déjà choqués par COVID-19, à chercher refuge dans les obligations d’État et le yen.

En un peu plus de deux semaines, le nombre de cas de coronavirus en Italie est passé à 7 375 et l’épidémie a tué 366 personnes, le deuxième chiffre le plus élevé après la Chine.

