Le chef Twitter Jack Dorsey fait un don de 1 milliard de dollars à COVID-19 Fight

Avril

8, 2020

2 min de lecture

Le PDG de Twitter et Square, Jack Dorsey, fait don d’un milliard de dollars à la recherche mondiale sur les coronavirus. Dans un tweet mardi, l’entrepreneur a annoncé son intention de transférer l’argent dans le fonds de bienfaisance Start Small, où il aidera à lutter contre la pandémie de coronavirus.

La contribution, selon Dorsey, équivaut à environ “28% de ma richesse”, ce qui représente un total de 3,89 milliards de dollars, selon le Bloomberg Billionaires Index. Dorsey est à égalité avec l’homme d’affaires émirati Abdullah Al Ghurair en tant que 484e personne la plus riche du monde.

Tous les transferts, ventes et subventions de Start Small LLC seront rendus publics via une feuille de suivi en ligne. Ayant promis anonymement 40 millions de dollars à diverses organisations dans le passé, Dorsey veut commencer à prendre le crédit de sa philanthropie. “À l’avenir, toutes les subventions seront publiques”, a-t-il déclaré. “Suggestions bienvenues.”

Grâce à une série de tweets publiés cette semaine, Dorsey a répondu aux questions attendues, comme pourquoi ne tirer que de Square (“Simplement: je possède beaucoup plus de Square”) et pourquoi commencer à grimper maintenant (“Les besoins sont de plus en plus urgents, et je veux voir l’impact dans ma vie “).

“J’espère que cela incitera les autres à faire quelque chose de similaire”, a-t-il écrit. “La vie est trop courte, alors faisons tout ce que nous pouvons aujourd’hui pour aider les gens maintenant.”

Après la pandémie, le fonds de Dorsey concentrera ses efforts sur la santé et l’éducation des filles et la recherche sur le revenu de base universel – qui tous deux “représentent les meilleures solutions à long terme aux problèmes existentiels auxquels le monde est confronté”, ai-je expliqué. “L’UBI est une excellente idée qui a besoin d’expérimentation. La santé et l’éducation des filles sont essentielles pour l’équilibre.”

Plus tôt cette semaine, le chef d’Amazon (et la personne la plus riche du monde) Jeff Bezos a annoncé qu’il versait 100 millions de dollars à Feeding America, un réseau national de banques alimentaires et de garde-manger.

