Le chiffre d’affaires de l’Hotel Chocolat bat 90 millions de livres grâce à de nouveaux magasins

L’Hôtel Chocolat a enregistré des ventes semestrielles «fortes» grâce à l’ouverture de nouveaux magasins au Royaume-Uni et à l’international.

Au cours des 26 semaines précédant le 29 décembre, le détaillant de confiseries a vu ses revenus augmenter de 14% pour atteindre 91,7 millions de livres sterling.

Les bénéfices avant impôts ont augmenté de 7% pour atteindre 14,9 millions de livres sterling pour la période.

Parallèlement, l’EBITDA sous-jacent a augmenté de 7% à 18,5 millions de livres sterling, contre 17,3 millions de livres sterling l’année précédente.

Au cours de la période, Hotel Chocolat a ouvert neuf nouveaux sites au Royaume-Uni, deux aux États-Unis et trois au Japon, ce qui a contribué à une augmentation de trois points de pourcentage de la croissance des ventes.

“Alors que nos nouveaux marchés aux États-Unis et au Japon sont encore aux premiers stades de développement, la réponse des consommateurs à la marque est encourageante, les ventes augmentent et nous pensons que nous avons un plan livrable pour obtenir des rendements attractifs”, a déclaré Angus Thirwell, directeur général de Hotel Chocolat. m’a dit.

«Notre programme de fidélité VIP a continué de croître fortement et a contribué à une croissance du BAIIA à deux chiffres à partir de nos emplacements physiques au Royaume-Uni.

«Notre forte croissance est venue d’une plus grande variété de canaux de vente que les années précédentes, ce qui a conduit à certains défis initiaux dans notre chaîne d’approvisionnement.

«Nous réalisons actuellement de bons progrès en matière d’investissements et de mises à niveau dans notre chaîne d’approvisionnement, qui permettront de remédier pleinement à ces inefficacités et d’augmenter notre capacité d’approvisionnement internationale et multicanal, garantissant que nous continuerons à générer une croissance rentable.»

