Le chiffre d’affaires de Zalando dépasse les 5 milliards de livres sterling alors qu’il prépare un lancement d’occasion

Zalando lancera une offre d’occasion sur son site cet automne

// Le chiffre d’affaires de Zalando pour l’année complète atteint 5,5 milliards de livres sterling

// Le détaillant a gagné 4,6 millions d’utilisateurs supplémentaires sur la période

// Il a obtenu «des résultats record pendant la Cyber ​​Week»

Zalando a vu ses ventes et ses bénéfices augmenter au cours de l’année dans le cadre des préparatifs pour lancer une gamme d’occasion.

Le chiffre d’affaires du détaillant en ligne a augmenté de 20,3% pour atteindre 6,5 milliards d’euros (5,5 milliards de livres sterling) pour l’exercice 2019, après avoir gagné 4,6 millions de clients plus actifs.

Le volume brut des marchandises a augmenté de 23,6% à 8,2 milliards d’euros (6,9 milliards de livres sterling), tandis que l’EBIT ajusté a augmenté à 224,9 millions d’euros (189,9 millions de livres sterling) contre 173,4 millions d’euros (146,4 millions de livres sterling) en 2018.

Pendant ce temps, la croissance de Zalando au cours du quatrième trimestre a été “particulièrement prononcée” lorsqu’elle a atteint “des résultats record pendant la Cyber ​​Week”.

Le détaillant allemand a annoncé qu’il lancerait une offre d’occasion sur son site cet automne afin de devenir «le point de départ de la mode».

“À partir du troisième trimestre 2020, les clients pourront acheter des vêtements d’occasion sélectionnés, ainsi que vendre leurs articles de mode d’occasion à Zalando”, a déclaré le détaillant.

“Le lancement de la catégorie soutient l’ambition de Zalando de construire des relations client approfondies en créant encore plus de points de contact clients, et rapproche l’entreprise de l’objectif de devenir une plateforme de mode durable.”

En 2019, Zalando a pris 145 millions de commandes, a reçu plus de quatre milliards de visites sur site et le nombre de clients est passé à 31 millions, contre 26,4 millions l’année précédente.

David Schröder, directeur financier de Zalando, a déclaré: «Nous avons obtenu de solides résultats financiers au cours de chaque trimestre. Tout en produisant ces résultats, nous avons fait de grands progrès dans notre programme stratégique. »

En outre, Zalando a déclaré qu’il étendra son réseau logistique européen en ouvrant un entrepôt local en Espagne.

Avec cet entrepôt, Zalando «améliorera considérablement son offre de commodité et libérera ainsi la croissance future de la clientèle».

Conformément à sa stratégie de croissance pour 2023/24, Zalando prévoit de faire croître sa valeur brute des marchandises entre 20% et 25% et ses revenus devraient croître entre 15% et 20% en 2020.

La société prévoit une croissance rentable continue et un EBIT ajusté compris entre 225 millions d’euros (187 millions de livres sterling) et 275 millions d’euros (228 millions de livres sterling), ainsi que des dépenses d’investissement d’environ 330 millions d’euros (274 millions de livres sterling).

Zalando a déclaré que ces attentes excluent un impact négatif potentiel causé par l’épidémie de coronavirus.

