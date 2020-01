Le chiffre d’affaires d’Halfords augmente au cours du Golden Quarter grâce à une “forte demande”

Halfords a construit 86 000 vélos la semaine avant Noël

// Les revenus de Halfords ont augmenté de 4,6% au cours des 14 semaines précédant le 3 janvier

// Le détaillant maintient que ses bénéfices annuels se situeront entre 50 et 55 millions de livres sterling

// Les ventes en ligne ont bondi de 27% sur les 14 semaines

Halfords a vu son cycle de revenus progresser au cours du troisième trimestre après avoir enregistré une performance commerciale stable.

Les revenus des détaillants de cyclisme et d’automobiles ont augmenté de 4,6% au cours de la période de 14 semaines se terminant le 3 janvier, avec une augmentation de 0,6% dans le commerce de détail et de 31,2% dans les autocentres.

Halfords maintient maintenant que les bénéfices annuels se situeront entre 50 et 55 millions de livres sterling.

Bien que l’automobile de détail à données comparables ait diminué de 2,7% au cours du trimestre, Halfords a déclaré qu’il s’agissait d’une amélioration par rapport au premier semestre.

Parallèlement, les ventes en ligne ont bondi de 27% au cours des 14 semaines, tandis que les revenus liés aux services, qui représentent désormais 27% des ventes du groupe Halfords, ont augmenté de 16%.

Le détaillant a indiqué que son initiative «d’optimiser l’espace vélo» dans ses magasins et de créer des gammes «plus innovantes et différenciées» avait progressé sur la période.

«Nos résultats reflètent les actions positives que nous avons prises dans l’ensemble du groupe pour concrétiser notre stratégie, en particulier les services automobiles, qui ont connu une forte croissance», a déclaré le directeur général de Halfords, Graham Stapleton.

«Dans le commerce de détail, le cyclisme a particulièrement bien performé, car les clients ont répondu à nos gammes de produits innovants et à notre proposition différenciée.

«Environ 85% de notre gamme de vélos est unique à Halfords, y compris notre partenariat réussi avec Disney et le développement d’une gamme innovante avec Trunki, qui ont tous deux aidé à vendre un nombre record de vélos pour enfants au cours de la période.

«De plus, notre capacité à fournir aux clients une offre unique, gratuite, de construction et de stockage a été satisfaite, car nous avons construit 86 000 vélos la semaine avant Noël.

«Les conditions du marché sont restées modérées et nous ne prévoyons pas d’amélioration à court terme. Nous continuerons de nous concentrer sur l’amélioration de notre proposition client, le développement de nos activités de services et la gestion rigoureuse de nos coûts et de nos opérations. »

