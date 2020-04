Le Circuit de Barcelona-Catalunya, ouvert à un GP en été et sans public

Dans des conditions normales, les gestionnaires du circuit Barcelone-Catalogne ne seraient pas prêts à célébrer le Grand Prix d’Espagne en été, car une grande partie des habitants de la région sont allés dans d’autres lieux de vacances et les hôtels sont occupés en présence de multiples les touristes d’autres communautés espagnoles ou de pays étrangers.

Cependant, la crise des coronavirus a changé les choses et maintenant la priorité est de continuer à être sur le calendrier vous placer dans une position prédominante face à un nouveau contrat avec la Formule 1 à partir de 2021, car l’actuel n’est valable que pour cette saison.

«Il y a un an, j’aurais dit:« S’il te plait, pas en août! »»

Cela a été confirmé par Joan Fontsere, directeur général du Circuit de Barcelona-Catalunya, dans des déclarations à Autosport, notant que “dès le début, ce que nous communiquons à Chase (Carey, président de F1), c’est que nous voulons être. Évidemment, si vous pensez que nous pouvons aider la F1 à avoir un championnat du monde plus fort et meilleur à l’avenir, nous serons là. C’est ainsi que nous avons agi depuis le début jusqu’à aujourd’hui ».

En 2019, lorsque le Grand Prix des Pays-Bas a été chargé de démarrer la saison européenne de cette année, les gestionnaires de la piste catalane ont refusé de changer leur date habituelle pour une autre cet été. «Dans une année normale, août en Espagne, tout le monde est en vacances, mais je pense que 2020 sera une année exceptionnelle, avec un calendrier complètement différent. Il y a un an, il aurait dit: “S’il vous plaît, pas en août!”. Mais maintenant tout va bien, également parce que le format réduit de l’événement serait un bon point de départ non seulement pour les installations du circuit, mais aussi pour les hôtels qui entourent la zone “, explique Fontsere.

«Ils nous ont demandé s’il y avait une date qui ne nous était pas possible, et nous avons répondu non. Nous voulons organiser l’événement et nous pouvons tout gérer et organiser pour aider la F1 », insiste pour clarifier le directeur général de la piste qui accueille la F1 sans interruption depuis 1992.

Le personnel du Circuit a déjà beaucoup d’expérience dans l’organisation de Grand Prix.

Cela leur donne une expérience très précieuse dans cette situation, puisque Barcelone peut organiser un Grand Prix en très peu de temps. «Nous avons 30 ans d’expérience et nous sommes très bien situés en termes de logistique. Nous sommes en contact étroit et discutons d’une nouvelle date. Comme le dit Chase, ils commenceront la saison en Europe en juillet et nous serons sûrement à ces dates “, admet-il.

«Nous pouvons organiser un tel événement sans spectateurs en deux ou trois semaines. Nous pouvons facilement le gérer car nous avons 320 jours d’activité par an sur la piste, donc notre machine est prête lorsque les lumières s’éteignent. Évidemment, sans fans, ce sera beaucoup plus facile car il n’y a pas de campagne marketing, il n’y a pas de contrôle des téléspectateurs, etc. », explique Fontsere.

Pour l’avenir, Fontsere confirme que l’intention des autorités catalanes est de signer un nouveau contrat à long terme. «Le gouvernement catalan nous a encore une fois prêté main forte. Il leur serait facile de dire que cette année il n’y a pas de F1 car il n’y a pas de date, il n’y a pas de conditions saines et il n’y a pas d’argent du tout. Ces trois raisons seraient suffisantes pour dire de l’oublier. Mais ils disent que nous devons avoir une F1 plus forte en 2021, donc nous devons être là en 2020. Ils veulent un accord à long terme »conclut.