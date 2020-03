Le co-fondateur de l’IOTA annonce un projet parallèle et une nouvelle crypto-monnaie

La controverse entourant le projet IOTA a ajouté un nouvel épisode le mercredi 11 mars, après que Sergey Ivancheglo, co-fondateur de IOTA et ancien directeur de la Fondation IOTA, a annoncé la création d’un projet parallèle et d’une nouvelle crypto-monnaie. Le développeur a remis en question les décisions qui ont été prises au sein de l’organisation et a déclaré qu’elle avait le “droit moral” de continuer à utiliser le nom IOTA dans sa nouvelle proposition.

Connu dans l’écosystème crypto avec le pseudonyme “Come from Beyond” (CFB) ou “come from Beyond”, en espagnol, Ivancheglo a expliqué que pour éviter toute confusion, il identifierait la version de la Fondation IOTA comme IOBA par B pour “binaire” et la sienne avec le nom d’origine IOTA. Bien qu’en théorie ce qui est proposé soit une fourche dure, CFB a souligné qu’il ne s’agit pas d’une fourche classique ni d’une offre initiale de pièces (ICO), mais ce serait un échange 1 contre 1 entre les deux crypto-monnaies.

Comme argument pour se séparer complètement du projet d’origine, le programmeur a énuméré jusqu’à trois changements avec lesquels il n’est pas d’accord, tels que la prise en charge d’algorithmes cryptographiques qui ne seraient pas à l’abri des ordinateurs quantiques ou “l’élimination des paquets dus aux transferts atomiques”. de taille variable ».

Par le biais de la plate-forme Medium, CFB a noté: “Pour éviter toute confusion, j’utiliserai IOTA pour appeler ma version de IOTA et IOBA pour appeler la version de la Fondation IOTA où B signifie” binaire “. Je pense que j’ai le droit moral de porter le nom avec moi parce que c’est moi qui ai créé IOTA (le Dr Popov a créé Tangle) et maintenant je le termine. »

En ce qui concerne les échanges entre les détenteurs de MIOBA (actuel MIOTA selon Ivancheglo) et MIOTA, en tant que nouvelle crypto-monnaie de son projet, il a mentionné que ceux-ci seraient effectués après que le logiciel qui implémente le protocole IOTA soit prêt. Les échanges 1 à 1 ne prendraient pas en compte le prix auquel les deux sont négociés sur le marché.

“Pourquoi (n’est-ce pas) une” fourchette “classique lorsque les propriétaires de (m) iobas reçoivent la même quantité de (m) iotas? Pour se débarrasser des adresses inactives, certains de leurs iotas sont contrôlés par David Sønstebø (65 Ti) et par la Fondation IOTA (16 Ti), les deux entités ne sont pas les bienvenues à rejoindre l’IOTA d’origine parce que leurs actions ont conduit à la nécessité de faire le échange et a créé d’autres problèmes “, at-il ajouté.

Sur Twitter, les utilisateurs ont montré leur confusion. C’est le cas de Peter Farla qui a publié: «C’est très déroutant. Je pense que ça ne marchera pas. Avez-vous une feuille de route site Web? Livre blanc? ». Un point de vue similaire est celui de l’utilisateur @easygoiiing qui a remis en question les plans de la BFC.

«Quels sont vos plans pour réussir votre token? IOTA a beaucoup construit ces dernières années. Non seulement la technologie, mais plus important encore, a favorisé l’adoption. BTW, juste un nom ne fait pas de marque. Alors, pourquoi utilisez-vous IOTA? (Appelez IOTA IOTA ici, il n’y a que 1 IOTA pour moi) ».

Les conflits entre la BFC et David Sønstebø, un autre de ses co-fondateurs, remontent à juillet 2019 lorsque le premier a décidé de se retirer du projet. Cependant, les différences se sont creusées et en février de cette année, la CFB a ouvert la possibilité de lancer une bataille juridique car elle oblige Sønstebø à payer 25 000 000 MIOTA.