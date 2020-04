Le code Bitcoin sera conservé pendant 1000 ans

Le code de base de Bitcoin est considéré par de nombreuses voix comme une partie sacrée de la programmation et des nouvelles technologies dans nos vies.

Bien que ces voix représentent toujours une infime fraction de l’humanité, leurs efforts pour perpétuer et préserver la source de la technologie Blockchain se poursuivent chaque jour.

Cette fois, GitHub travaille sur la sauvegarde des codes de base de tous les logiciels open source sur sa plate-forme.

Où les bases de code Lightning Network, Ethereum, Dogecoin sont incluses, ainsi que d’autres crypto-monnaies et projets logiciels.

Bien sûr, cela inclut le code principal: Bitcoin Core ou code de base Bitcoin. C’est l’implémentation de code la plus populaire de l’infrastructure BTC sous-jacente et l’une des plus utilisées sur GitHub.

L’objectif de cet effort plausible est que les générations futures aient la possibilité de se renseigner sur l’état de la technologie actuelle.

Le code de base Bitcoin dans un véritable “portefeuille froid”

Pour réaliser ce projet ambitieux, GitHub s’est associé à des institutions telles que la Software Heritage Foundation, l’Arctic World Archive et la Bodleian Library de l’Université d’Oxford.

L’idée est de copier tous les codes sur des bobines de film et de les graver sur des plats en verre de quartz avec des lasers femtosecondes.

Celui-ci sera ensuite stocké dans un conteneur en acier à 250 mètres sous terre. Le conteneur sera situé à l’intérieur d’une mine de charbon abandonnée sur une montagne glacée à Svalbard, en Norvège.

Les montagnes du Svalbard en Norvège sont le cadre choisi pour protéger le Bitcoin et d’autres codes de base de crypto-monnaie pendant 1000 ans.

Le tout dans un effort pour préserver les données “vivantes” et indemnes pendant 1000 ans, qui autrement pourraient être abandonnées, oubliées ou perdues.

Doublons des bobines de film qui archivent la base de code Bitcoin avec les 10 000 autres référentiels les plus dépendants.

Cela aura lieu à la Bodleian Library à Oxford, qui assurera la redondance de l’Arctic Code Vault.

Le monde de la technologie est susceptible de trouver bientôt plus de formes de stockage de médias numériques qui dureront beaucoup plus longtemps que l’ancien disque dur traditionnel.

Sans aucun doute, cette initiative visant à créer une sauvegarde à très long terme du code de base Bitcoin et d’autres cryptos devrait éviter la perte des technologies actuelles.

De la même manière, ils servent à garantir que les futurs historiens pourront connaître et tracer notre technologie actuelle.

