Le cofondateur de Reddit a soutenu une récupération de 5 millions de dollars pour les jeux Ethereum

Le capital initialisé du co-fondateur de Reddit, Alexis Ohanian, a dirigé le tour de financement.

Horizon Blockchain Games développe le jeu de cartes SkyWeaver et la plateforme Arcadeum.

Horizon Blockchain Games, le développeur du prochain jeu de cartes à collectionner basé sur Ethereum, SkyWeaver, a annoncé un financement de 5 millions USD dans sa dernière collection, pour aider à lancer le jeu et son kit de développement de blockchain.

Le dernier cycle de collecte a été mené par Initialized Capital, la société d’investissement cofondé par le co-fondateur de Reddit, Alexis Ohanian, un fan déclaré de SkyWeaver, qui tweete fréquemment à propos de son test bêta. De nouveaux investisseurs tels que ConsenSys, CMT Digital et Regah Ventures font également partie du cycle, tout comme les investisseurs précédents tels que GoldenVentures, DCG et Polychain.

Auparavant, Horizon a levé 3,75 millions de dollars lors du cycle de financement de démarrage en 2019 et la société considère la dernière collecte comme une extension de ce cycle.

“Nous sommes honorés par le soutien stratégique et financier de nos partenaires et experts du monde entier pour booster notre vision”, a écrit le co-fondateur d’Horizon, Peter Kieltyka, dans un article de blog. “Nous utiliserons ces fonds pour livrer notre premier jeu sur le marché et continuer à construire et à faire évoluer notre infrastructure de blockchain pour des objets virtuels standardisés et open source.”

SkyWeaver est comme une version du jeu populaire Blizzard, Hearthstone, mais infusé avec la blockchain Ethereum, permettant aux joueurs de posséder leurs propres cartes en tant qu’actifs virtuels uniques. Le jeu gratuit pour PC, Mac, iOS et Android symbolise les cartes en tant que jetons ERC-1155, et ceux-ci peuvent être vendus dans le jeu ou via des marchés de jeux externes qui prennent en charge la norme Ethereum. Le système SkyWeaver unique Ne piochez que des cartes d’or rares pour les joueurs qui mènent les qualifications hebdomadaires, et ensuite, ceux-ci peuvent être achetés ou gagnés par d’autres joueurs.

Il est actuellement en version bêta fermée limitée, mais SkyWeaver devrait lancer une version bêta ouverte à la fin de cette année. Cependant, ce jeu aura de la concurrence: Gods Unchained of Immutable s’installe déjà dans l’espace, et a déclenché une polémique avec Blizzard, à la fin de l’année dernière. Dark Country, un jeu de cartes crypto avec une esthétique gothique américaine devrait également sortir cette année.

