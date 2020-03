Le commerce continue de tourner – Business to Business

Les blocages à travers le monde ont peut-être ralenti le commerce mais, alors que les entreprises tentent d’établir une «nouvelle normalité», l’argent continue de tourner les roues, comme le révèle ce rapport de Stats NZ.

Pour la semaine terminée le 18 mars 2020 avec la semaine équivalente en 2019:

Les importations totales de tous les pays ont diminué de 11% (116 millions de dollars), passant de 1,1 milliard à 1,0 milliard de dollars.

Les exportations totales vers tous les pays ont augmenté de 3,7% (47 millions de dollars), passant de 1,28 milliard à 1,32 milliard de dollars.

Les importations en provenance de Chine ont diminué de 15% (28 millions de dollars), passant de 191 millions de dollars à 163 millions de dollars.

Les exportations vers la Chine ont diminué de 14% (50 millions de dollars), passant de 346 millions à 296 millions de dollars.

Les graphiques de haut niveau montrent les valeurs totales d’exportation et d’importation, ainsi que les valeurs d’exportation et d’importation vers et depuis la Chine.

Les données comparent les échanges du 1er février et du 18 mars 2020 avec les années précédentes. Cela permet de faire une estimation de ce qui aurait pu arriver au commerce, s’il avait suivi des schémas typiques.

Cependant, Stats NZ appelle à la prudence dans la prise de décisions basées sur ces données provisoires. Voir Indications provisoires – effets d’une flambée de coronavirus sur le commerce de la Nouvelle-Zélande avec la Chine.

