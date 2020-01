Le commerce de détail expérientiel sera un «tournant» en 2025 – Westfield

Le rapport explore comment les consommateurs au Royaume-Uni et dans toute l’Europe feront leurs achats d’ici 2029

// Le propriétaire de Westfield publie le rapport «How We Shop» sur la prochaine décennie

// Plus de la moitié de l’espace de vente au détail dans les magasins sera consacrée à offrir des expériences

// Le rapport est issu d’enquêtes auprès de 15 700 consommateurs dans 10 pays d’Europe

La société mère de Westfield a publié son rapport «How We Shop» sur les «plus grandes tendances du commerce de détail à ce jour».

Unibail-Rodamco-Westfield a prédit dans le rapport que plus de la moitié de l’espace de vente au détail dans les magasins sera consacrée à fournir des expériences.

Le rapport examine comment les consommateurs au Royaume-Uni et dans toute l’Europe feront leurs achats d’ici 2029.

La société a déclaré qu’il y aura cinq tendances clés qui transformeront l’industrie du commerce de détail: le commerce à l’envers; anti-prescription; magasins autonomes; chirurgie de détail et commerce de détail localement transformé.

Au total, 59% des consommateurs s’attendent à ce que plus de la moitié des espaces de vente au détail soient consacrés à l’expérience plutôt qu’au produit d’ici 2025, tandis que 75% des consommateurs pensent que cela se produira d’ici 2027.

Un pourcentage colossal de 81% ont déclaré qu’ils seraient prêts à payer plus pour l’expérience.

Pendant ce temps, le rapport a révélé que davantage de consommateurs demandent que davantage de marques en ligne introduisent des briques et du mortier.

Alors que la durabilité devient un thème de plus en plus populaire dans le commerce de détail, 76% des consommateurs ont déclaré vouloir que les détaillants fassent davantage pour répondre aux préoccupations environnementales.

Dans l’ensemble, les problèmes de durabilité les plus urgents pour les acheteurs sont les plastiques à usage unique – avec 67% des consommateurs britanniques accordant la priorité à l’interdiction des plastiques à usage unique parmi les initiatives de durabilité souhaitées.

“Le rapport” Westfield How We Shop: The Next Decade “est l’une des plus grandes études européennes sur les habitudes de vente au détail des consommateurs et est une première dans l’industrie”, a déclaré Christophe Cuvillier, directeur général du groupe Unibail-Rodamco-Westfield.

“Comprendre les besoins des clients d’aujourd’hui et de demain fait partie de notre engagement à faire avancer l’industrie et à garantir que nous fournissons les destinations ultimes à nos visiteurs et à nos détaillants et marques de prospérer.”

Myf Ryan, directeur marketing Europe et directeur du groupe Unibail-Rodamco-Westfield, a déclaré: «Le rôle important du magasin physique est en train de changer et les détaillants doivent entrer dans une nouvelle décennie de réinvention pour rester pertinents. Les détaillants qui mènent sur la durabilité, consacrent plus d’espace à l’expérience, fournissent une navigation en libre accès en ligne et en magasin, fournissent des recommandations de produits précises basées sur la science et pensent que le local récoltera les avantages.

Helen Dickinson, directrice générale de BRC, a déclaré: «Le commerce de détail est une industrie passionnante, dynamique et diversifiée qui repousse constamment les limites de la créativité et de l’expérience. Comme l’identifie le ‘Westfield How We Shop Report’, le commerce de détail doit s’adapter aux nouvelles habitudes de consommation et, par conséquent, la prochaine décennie sera la plus innovante à ce jour. ”

«Avec 2019 affichant la pire croissance des ventes jamais enregistrée, une nouvelle réflexion sera cruciale pour inverser cette tendance. Le climat 2020 offrira également aux détaillants la possibilité d’approfondir leurs relations avec leurs communautés locales. La recherche de Westfield How We Shop a révélé que 69% du Royaume-Uni souhaitaient que leur environnement de vente au détail reflète la communauté locale, ce qui aurait sans aucun doute un effet positif sur la relation consommateur / marque et les ventes. La prochaine décennie verra probablement de nombreux changements culturels et une plus grande incertitude, cependant, le commerce de détail peut se positionner comme une plaque tournante sûre et pertinente pour les communautés locales.

Le rapport a été accumulé à partir d’enquêtes auprès de 15 700 consommateurs dans dix pays d’Europe, dont le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, l’Allemagne, l’Autriche, la Suède, la Pologne, la République tchèque, l’Italie et les Pays-Bas.

