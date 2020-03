Le concept de justice et d’économie à l’époque de Covid-19

par Ettore Minelli

Peu importe si avant le DL du 9 mars appartenait à différents partis politiques ou idéologiques, face à une pandémie mondiale les couleurs s’estompent et le seul besoin premier devient le survie. Mais c’est précisément dans ces circonstances extrêmes que le besoin de réflexion sur la valeur doit émerger.

L’Italie se retrouve aujourd’hui unie dans le espérer pouvoir sortir d’une urgence sanitaire qui a déjà tué des milliers et des dizaines de milliers de personnes infectées.

Le contrôle de la crise n’est plus dans les possibilités de l’individu, mais dans le confiance que nous plaçons dans la capacité du gouvernement et de l’administration publique à faire face à un ennemi invisible. Cela pousse 60 millions de personnes à rester chez elles par peur, mais surtout parce que, face à l’impuissance de l’individu, elles comptent sur les institutions.

Le mot clé est donc la confiance. Comment naît la confiance?

La confiance dans une nation naît lorsque Le gouvernement parvient à rendre justice à ses citoyens et le système jurisprudentiel est juste et efficace. La confiance est le levier qui fait bouger l’économie: cette affirmation simple peut être démontrée par deux indices internationalement reconnus, le Indice de développement humain, du Programme des Nations Unies pour le développement et du Index de l’état de droit du World Justice Project.

Le premier indique le bien-être d’un pays: espérance de vie, revenu et niveau d’éducation; le second définit l’état du système juridique d’un pays: niveau de corruption, ordre et sécurité, respect des lois et autres valeurs relatives à la justice civile et pénale.

Un simple calcul mathématique conduit à la valeur de ρ = 73%, démontrant qu’il existe une très forte interdépendance entre le bien-être d’une nation et l’efficacité de son système juridique.

En résumé, en comparant les indices ci-dessus, il est facile de voir comment ils sont étroitement liés.Par conséquent, plus un pays dispose d’un système juridique efficace, plus son niveau de bien-être est élevé.

S’il n’y avait pas eu d’impôts par le passé, peut-être impopulaires mais nécessaires, il n’y aurait aujourd’hui aucun type de système de santé auquel faire appel pour le traitement des dizaines de milliers de personnes infectées par le virus.

S’il n’y avait pas de régime fiscal rigoureux, des millions d’Italiens perdraient leur emploi, sans avoir de filets de sécurité sociale, car le gouvernement n’aurait pas les fonds nécessaires pour sauver l’économie, transférer de l’argent et accorder des protections.

À ce jour, le gouvernement a alloué 25 milliards d’euros pour soutenir l’économie nationale. Un chiffre respectable, mais toujours une fraction, si vous pensezl’évasion fiscale de 2019 au détriment de l’État italien, estimée à environ 110 milliards d’euros. À ce jour, si tout le monde en Italie respecte les règles, nous pourrions nous permettre plus de 5 manœuvres financières pour soutenir l’économie et le système de santé.

Il y a quelques jours également, la nouvelle d’un évasion de prison dans de nombreuses institutions pénitentiaires italiennes. Les détenus demandent l’amnistie et la grâce, prenant comme prétexte la crise actuelle du coronavirus pandémique.

Ce qui est surprenant, cependant, ce n’est pas tant l’évasion des prisonniers, mais la solidarité de sujets totalement étrangers au monde carcéral qui défendent bruyamment la liberté des criminels.

À Foggia, où l’évasion a eu des effets dévastateurs et de nombreux détenus ont réussi à s’échapper, des dégâts importants ont été signalés dans les structures publiques et privées.

Ceux qui soutiennent l’abolition de prison il est myope face aux faits. Qui ferait confiance pour garder une activité ouverte, si le fruit de leur travail pouvait être facilement emporté? Sans dissuasion adéquate à la conduite criminelle?

La justice est une condition préalable au maintien de l’ordre, à la garantie respect de la personne et protection de la propriété privée et collective, afin de permettre un développement humain, scientifique, technologique, culturel et économique qui permette le progrès des nations.

La rédaction de cet article dans une période de crise d’une importance énorme, non seulement économique et sanitaire, mais aussi de valeur, dans laquelle règnent la douleur et la peur, dans laquelle la solidarité et la pitié a eu le point culminant le plus atroce avec les images des véhicules de l’armée italienne chargés de dizaines de cercueils, cela veut être un encouragement pour tous ceux qui sont lutter contre la pandémie et que chaque jour, avec effort et sacrifice, ils sauvent des milliers de vies humaines.

N’abandonnez pas les anomalies de la nature, nous les hommes nous survivrons également à ce défiRenforcé par la conscience que nous avons construit une civilisation basée sur l’empathie, l’humanité et la justice.