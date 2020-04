Le Congrès présente des projets de cryptographie

Le Congrès américain présente 32 projets de loi sur la crypto et la blockchain. Des membres de la Chambre des représentants et des sénateurs des États-Unis ont présenté les projets de loi au Congrès 116.

Cela est dû à l’introduction du projet Libra par Facebook, aux efforts continus pour obtenir une clarté réglementaire pour l’industrie et au nouveau concept de dollar numérique américain. Le niveau d’intérêt à Capitol Hill semble avoir dépassé ce qu’il était habituellement.

Le Congrès présente douze projets de loi qui traitent de l’utilisation de la crypto et de la blockchain dans le terrorisme potentiel, le blanchiment d’argent, la traite des êtres humains et le trafic sexuel.

Parmi ceux-ci, treize se concentrent sur le cadre réglementaire et le traitement de la crypto et de la blockchain. Cinq promeuvent les façons dont la technologie Blockchain pourrait être utilisée par le gouvernement américain. et deux couvrent le concept d’un dollar numérique.

L’utilisation de la cryptographie pour la sécurité nationale

Les projets de loi couvrent l’utilisation de la cryptographie par des terroristes, des blanchisseurs d’argent et le trafic de cibles. De plus, un projet de loi explique comment les adversaires étrangers cherchent à éviter les sanctions économiques en créant leur propre crypto. Comme c’est le cas au Venezuela.

En outre, trois des projets de loi visent à habiliter les institutions bancaires et les organismes de réglementation à utiliser la technologie Blockchain, l’intelligence artificielle et l’identité numérique. Ceci, pour aider à détecter les activités criminelles liées à la cryptographie.

Cependant, le sénateur Lindsey Graham a présenté la loi EARN IT, qui a soulevé de sérieuses inquiétudes quant à l’avenir du chiffrement de bout en bout. Ainsi que les immunités légales qui ont protégé les plateformes Internet dans le passé.

Des entreprises comme Amazon et Google ont pu prospérer à la taille qu’elles sont aujourd’hui grâce à l’article 230 de la Communications Decency Act.

Le sénateur Graham et d’autres semblent maintenant croire que la technologie est devenue si vaste et si influente que cette immunité doit être affaiblie par des préoccupations de politique publique. Cependant, pour les plateformes Blockchain en phase de croissance, l’élimination de ce concept aurait un effet dissuasif sur le secteur.

Promotion de l’utilisation de Blockchain

Le Congrès a également envisagé de soutenir la croissance de la technologie Blockchain. Trouver un moyen pour elle d’avoir un impact sur les secteurs économiques au-delà de la cryptographie.

Par conséquent, la Blockchain Promotion Act parrainée par le sénateur Todd Young (R-IN) et le sénateur Ed Markey (D-MA) est déjà à l’extérieur du comité et attend un vote au Sénat.

Ce projet de loi donne mandat au ministère du Commerce d’établir un groupe de travail sur la chaîne de blocs. Présenter un rapport au Congrès avec une définition recommandée de la technologie du grand livre distribué connue sous le nom de technologie Blockchain.

En outre, le Blockchain Task Force doit mener une étude pour examiner une gamme d’applications potentielles.

De même, les factures de cette catégorie comprennent comment la technologie Blockchain pourrait être utilisée pour améliorer la sécurité des données. Comme cela peut être le cas des hôpitaux pour les enquêtes sur les maladies fongiques endémiques.

L’augmentation de la législation sur les monnaies numériques des banques centrales devrait être un domaine en croissance. Ceci, alors que le Congrès cherche à résoudre ce problème.

