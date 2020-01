Le conseil de Warren Buffett: neuf livres à lire en 2020

En plus d’être considéré comme un investisseur infaillible (ou presque), Warren Buffett, troisième homme le plus riche du monde (classement Forbes), il a acquis la réputation d’être un lecteur vorace. Il rapporte lui-même avoir passé jusqu’à 80% de sa journée enterré parmi des livres, des journaux et des rapports de toutes sortes. Personne mieux que lui ne peut donc recommander des livres à lire, notamment en matière d’économie et de finance.

Voici ses neuf livres préférés, selon son profil sur BookAuthority, ces neuf sont quelques-uns de ses favoris.

1. Le petit livre de l’investissement de bon sens

Le livre du fondateur de Groupe Vanguard, John C. Bogle, a été appelé l’investissement “bible”. Buffett lui-même explique que l’auteur est celui qui, plus que tout autre, a aidé les investisseurs américains à accumuler des richesses grâce au retour sur leur épargne. «Il est un héros pour eux et pour moi. “

2. L’investisseur intelligent

la Investisseur intelligent (littéralement «l’investisseur intelligent») est un essai sur la technique d’investissement financier Benjamin Graham, professeur de finance à Columbia University à New York. Dans le cadre des théories de l’investissement en actions et en obligations, l’un des livres classiques de l’école de pensée connu sous le nom de Value Investing, une école née au début des années 1930 autour de la figure de Graham. Dans la préface de la quatrième édition, il écrit: “J’ai lu la première édition de ce livre au début des années 1950, à l’âge de dix-neuf ans. Je pensais que c’était de loin le meilleur livre d’investissement jamais écrit. Je pense toujours que c’est “

3. Le choc des cultures: investissement vs spéculation

Un autre des succès de John C. Bogle entre dans la liste des buffets. Cette fois, la montée d’une culture d’investissement spéculative construite autour de gains à court terme qui ont dépassé la culture à long terme de la valeur ajoutée est à l’honneur. Le livre comprend 10 conseils pratiques pour les investisseurs qui souhaitent augmenter leurs actifs.

4. Test de résistance: réflexions sur les crises financières

Écrit par Timothy Geithner, l’ancien secrétaire au Trésor revit les jours où le système financier américain était au bord de l’effondrement et offre un aperçu des mesures controversées qu’il a prises pour le sauver.

5. La chose la plus importante

Howard Marks, président et co-fondateur d’Oaktree Capital Management, offre les mêmes informations contenues dans chacune de ses notes de service aux clients dans un seul volume, permettant à quiconque d’apprendre sa philosophie éprouvée.

6. Où sont les yachts des clients? Ou, un bon coup d’oeil à Wall Street

Ce livre, publié à l’origine en 1940, propose une interprétation ironique de Wall Street qui semble toujours d’actualité aujourd’hui. L’auteur, Fred Schwed explique comment les courtiers et les conseillers en placement de Wall Street parient sur l’argent de leurs clients, accumulant des gains indépendamment du résultat. Buffett explique que “Sa sagesse et son humour sont vraiment inestimables.”

7. Dream BIG

Le livre de Cristiane Correa raconte l’histoire d’un trio d’hommes d’affaires qui ont créé le plus important conglomérat du Brésil par voie d’acquisitions. Parmi ceux-ci, il y a aussi Jorge Paulo Lemann qui, entre autres, est également un ami et partenaire de Warren Buffett. Le livre est accompagné de la recommandation sans retenue de Buffett: “Mon ami – et maintenant partenaire – Jorge Paulo et son équipe sont parmi les meilleurs hommes d’affaires du monde. C’est une personne fantastique et son histoire devrait inspirer tout le monde, comme pour moi. “

8. Les étrangers: huit PDG non conventionnels et leur plan radicalement rationnel pour réussir

Dans la lettre annuelle de 2012 de Buffett aux actionnaires de Berkshire Hathaway, The Outsiders figurait en haut de sa liste de livres recommandés. Il l’a appelé “un livre exceptionnel sur les PDG qui se sont distingués pour l’allocation de capital”.

9. Analyse de sécurité

Security Analysis est un livre écrit par Benjamin Graham et David Dodd, qui a jeté les bases intellectuelles de ce que l’on appellera plus tard l’investissement de valeur. Pendant son séjour à l’Université Columbia, Buffett a eu la chance d’avoir les auteurs du livre comme professeurs: «Ce livre et ces deux hommes ont changé ma vie. Ils ont établi une feuille de route pour les investissements que je poursuis depuis 57 ans. “