Le conseiller financier aujourd’hui et les défis auxquels il est appelé

Soyez conscient des risques, des besoins personnels et familiaux et définissez vos projets de vie: tout cela est le planification financière, un processus qui implique la budgétisation, la retraite, l’épargne, les investissements, la transmission générationnelle et bien plus encore.

Les défis du conseiller financier

La personne clé qui aide les citoyens à naviguer dans cette mer de connaissances et d’informations est le conseiller financier, le professionnel qui identifie nos objectifs et nous permet progressivement de les atteindre avec satisfaction et succès.

C’est en 1969 que le conseil est né pour aider les gens à apprendre comment dépenser, épargner, investir, assurer et planifier leur avenir pour devenir financièrement indépendant.

Oui, un professionnel a également un contact humain car il doit établir une relation de confiance avec le client.

Pour cette raison, le premier défi du consultant est de construire cette relation de confiance en s’identifiant à son client. Qu’il s’agisse d’un couple nouvellement marié, d’une famille qui a navigué avec son prochain enfant pour s’inscrire à l’université ou plus tard avec l’âge et proche de la retraite fatidique, le conseiller financier doit être utile à son client en connaissant toutes les difficultés et les problèmes qui peuvent être né à n’importe quelle étape de la vie d’une personne. Et résolvez-les évidemment.

Mais en plus de la confiance, les défis d’aujourd’hui sont si élevés conseillers financiers: de la sensibilisation des utilisateurs à la collaboration jusqu’à l’expansion de la clientèle et enfin l’innovation.

Consultant – navigateur

Essentiellement, le conseiller financier aide à définir les objectifs, à identifier les stratégies les plus appropriées à adopter, à les traduire en activités puis à les suivre en permanence. Une activité comparable à la navigation automobile où les points d’arrivée et de départ doivent d’abord être définis, puis l’itinéraire doit être choisi et l’itinéraire vérifié.



