Le contenu est roi dans le monde COVID-19 alors que les marques se rendent utiles – Econsultancy

La pandémie de COVID-19 a mis de nombreuses marques dans une position très difficile.

Avec un grand nombre de leurs clients en situation de blocage et / ou confrontés à des circonstances financières incertaines, s’engager efficacement auprès des consommateurs exige de nouvelles approches.

Pour maintenir et établir des relations avec les consommateurs alors que beaucoup sont exclus, de nombreuses marques augmentent leurs investissements en marketing de contenu.

Voici quatre exemples de marques utilisant la crise du COVID-19 comme une opportunité pour renforcer leur marketing de contenu.

DoubleTree

DoubleTree, une chaîne d’hôtels américaine appartenant à Hilton, est célèbre pour les cookies aux pépites de chocolat qu’elle sert aux clients lors de l’enregistrement. La recette était un secret d’entreprise, les amoureux des cookies étant obligés d’essayer de les reproduire en utilisant des recettes de copie non officielles.

Mais des moments extraordinaires appellent des mesures extraordinaires et avec ses clients habituels coincés à la maison, DoubleTree a décidé de révéler sa recette de biscuits aux pépites de chocolat au monde.

«Je sais que c’est un moment angoissant pour tout le monde», a déclaré DoubleTree SVP et responsable mondial Shawn McAteer. “Un cookie aux pépites de chocolat chaud ne peut pas tout résoudre, mais il peut apporter un moment de confort et de bonheur.”

Une vidéo contenant la recette a été visionnée près de 250 000 fois, les fans ont posté les cookies qu’ils ont préparés en utilisant la recette sur les réseaux sociaux, et de nombreux médias en ligne et hors ligne ont couvert l’actualité.

La réponse chaleureuse est un résultat particulièrement bon pour une chaîne d’hôtels qui a vu l’environnement de son entreprise se refroidir, car elle permet à DoubleTree de maintenir une connexion avec les consommateurs à un moment où ils ne pensent pas aux hôtels.

Nike

Nike, la centrale mondiale de la chaussure et des vêtements de sport, a temporairement fermé ses magasins sur des marchés clés, notamment aux États-Unis, en Europe occidentale, au Canada et en Australie. Mais la marque a stimulé l’engagement auprès des consommateurs en utilisant le marketing de contenu.

Le mois dernier, il a rendu gratuite son application Nike Training Club, qui propose des séances d’entraînement en streaming, des programmes d’entraînement et des conseils d’experts. Il a également commencé à proposer davantage de contenu à ses applications Nike et Nike Running Club, à son site Web Nike.com, à son podcast TRAINED et à ses réseaux sociaux pour servir les millions et les millions de consommateurs qui sont en situation de blocage et tentent de maintenir leur forme physique à l’intérieur.

Pour promouvoir ses offres de contenu, Nike a développé une campagne de marketing, Play for the World, qui utilise sa liste de supporters des athlètes et montre comment ils se maintiennent en pleine forme pendant la pandémie.

NuFace

La marque de beauté NuFace, qui fabrique un appareil pour tonifier le visage, a vu ses ventes augmenter à mesure que les consommateurs coincés à la maison recherchent des traitements à domicile pour les soins de la peau. Pour s’adapter à l’environnement du coronavirus, la société a remplacé les visites à domicile qu’elle utilisait auparavant par des visites à domicile virtuelles hébergées sur Zoom et Facetime. Ces appels ciblent les partenaires et les influenceurs du spa qui travaillent avec la marque et consistent en des didacticiels fournis par la fondatrice et PDG de NuFace, Tara Peterson.

La société double également le contenu qu’elle crée pour Instagram. Les vues sur ses histoires Instagram ont augmenté de 30%, et les mentions J’aime et les commentaires sur ses publications Instagram ont augmenté de 20%.

Dans un effort pour créer un contenu qui résonne avec les téléspectateurs, NuFace les interroge sur le type de contenu qu’ils aimeraient voir et répond «en quelques heures» avec un contenu qui vise à leur plaire.

Surtout, NuFace n’essaie pas de pousser agressivement le produit dans son contenu. Au lieu de cela, selon Peterson, «la chose la plus importante pour nous en ce moment est de rester connecté à notre communauté et de trouver des moyens de les élever.»

Guide des meilleures pratiques en matière de stratégie de contenu

Unity Technologies

Les marques B2C ne sont pas les seules à tirer le meilleur parti de la crise. Unity Technologies, qui fait un moteur de jeu populaire, a mis à la disposition des développeurs de jeux trois mois de contenu premium de son Unity Learn.

Unity Learn, comme son nom l’indique, propose aux développeurs du contenu pédagogique pour la création de jeux utilisant la technologie de l’entreprise. Ce contenu comprend des didacticiels, des cours complets et des exemples de projets.

Dans le cadre de son effort de marketing de contenu COVID-19, Unity a également lancé Create with Code Live, une offre de classe virtuelle, qui est également gratuite pour tous les intéressés.

En les annonçant, la société a publié une déclaration destinée aux développeurs de jeux de tous niveaux, qui expliquait: «En cette période difficile, nous restons déterminés à vous permettre de réaliser vos aspirations plus facilement et plus intuitivement. Nous croyons que le monde est un meilleur endroit avec plus de créateurs. Aujourd’hui, nous voulons aller au-delà de la normale… »

Le point clé à retenir: être utile

Quelle que soit l’industrie ou la nature d’une entreprise, les études de cas ont surtout un point commun: les marques qui les sous-tendent visent à se rendre utiles – et pas seulement divertissantes – aux consommateurs à un moment où beaucoup d’entre elles sont coincées chez elles.

De toute évidence, certaines marques auront plus de chances de le faire que d’autres, mais comme le souligne l’étude de cas DoubleTree, même les marques les plus touchées par la pandémie de COVID-19 peuvent trouver des actifs de marque qui se prêtent à des campagnes de marketing de contenu convaincantes.