Le coronavirus a marqué la fin du “festival” des constructeurs automobiles

Jusqu’à il y a quelques semaines, le secteur connaissait des problèmes mineurs par rapport à l’effondrement des ventes et aux difficultés économiques survenues depuis le krach de 2008 aux États-Unis. Le début de la décennie s’accompagne de difficultés supplémentaires et il sera difficile de les éviter.

Le monde développé jette frein d’urgence À partir de mars, ce qui a commencé comme une petite épidémie de “une grippe de plus” dans une ville chinoise est devenu un problème mondial. Les experts ne savent pas combien de temps durera la crise. coronavirus ou COVID-19, mais ce sera plus une question de mois que de semaines.

Les nouvelles en provenance de Chine donnent désormais plus d’espoir que de peur: vous pouvez bloquer le fichu virus et minimiser sa propagation: les nouveaux cas sont presque des anecdotes statistiques, les essais cliniques humains pour un vaccin commencent et les hôpitaux levés dans quelques jours seront démonté. Cela a coûté un confinement massif pendant près de trois mois. Plusieurs milliers de morts et d’énormes pertes économiques ont été laissées sur le chemin.

Pendant ce temps, le problème est désormais au centre de l’Union européenne, où des mesures sans précédent ont été prises en période de paix: séquestrations massives, activité économique limitée au minimum possible, réduction sauvage de la mobilité, droits suspendus, fermeture des frontières aux pays tiers. , fermetures partielles des frontières intérieures, états d’alerte nationale …

Usine de la zone franche de Barcelone (Nissan)

Et bien sûr, cela conduit à une chute des ventes de véhicules, que la fabrication à l’échelle européenne est sur le point de s’arrêter et que l’horizon est économiquement ça va être un désastre. Les dirigeants annoncent des paquets d’aide aux économies de plus de 100 milliards d’euros, comprenant des aides, des reports d’impôts, des garanties et des mesures de protection pour les plus vulnérables.

Mais autant que cela se fait, les dégâts dans le secteur automobile vont être brutaux, et cela impliquera qu’ils changent plus de choses qu’ils n’allaient changer, ou qu’ils changent plus vite. Les fabricants mettront des mois (ou des années) à se remettre du coup dur de 2020. La perte de production peut être récupérée en quelques jours, pas au moins un mois (et peut facilement être de trois).

C’est la fin d’un festival de records de vente, de facturation et de profit

La réalité va exploser face aux managers. La récession qui paraissait un peu loin ressemble à l’iceberg qui a coulé le Titanic: le guet avertit qu’il est en avance, mais le navire ne peut plus manœuvrer pour l’éviter. Il heurtera l’iceberg sur le côté, la coque sera tailladée et suffisamment de compartiments étanches seront inondés pour faire descendre le navire. Dans une économie comme celle espagnole, si la voiture attrape un rhume, le pays tombe malade.

Usine Alfasud Pomigliano (FCA)

Les constructeurs avaient déjà plusieurs problèmes en vue pour cette décennie: la pression d’électrifier leurs modèles pour éviter des sanctions de dizaines ou de centaines de millions d’euros (par tête), avancer en conduite autonome, le “Brexit”, réduire la masse avec Des matériaux composites, plus de connectivité, une clientèle qui passe de plus en plus de l’achat / la maintenance de voitures …

Sortir de la crise de 2008 a été un effort titanesque. Des marques entières ont été avancées, des renflouements directs (modèle américain) ou indirects (modèle UE, avec aide à l’achat) ont été nécessaires, plusieurs usines ont été fermées, le nombre d’acteurs a été réduit avec les fusions et achats de concurrents et l’argent asiatique Il est entré en masse dans le secteur.

Mais dans cette crise il n’y a pas eu d’arrêt brutal de la consommation comme si cela se produisait maintenant. Les clients qui peuvent bien gérer la quarantaine peuvent retarder certaines décisions d’achat, mais si les dossiers de chômeurs et de réglementation de l’emploi commencent à augmenter de manière alarmante, moins de voitures seront vendues. Tout d’abord.

Usine Vigo (PSA)

Nous verrons certainement la fin précoce des modèles de faible rentabilité, en donnant la priorité à tout ce qui génère de l’argent liquide. On verra moins d’offres, plus de forfaits fermés, sûrement des hausses de prix … alors que le marché de l’occasion sera le refuge de ceux qui ne peuvent pas monter dans une nouvelle voiture de ceux que les constructeurs veulent vendre, d’autres ne valent pas plus.

Le problème sera communiqué par onde de choc au réseau de revendeurs et aux fournisseurset les effets sont encore difficiles à prévoir. Les krachs boursiers ne sont pas un bon indicateur, écartant le balancement spéculatif évident qui est tellement de mauvaises nouvelles l’une après l’autre. Ce qui se passe actuellement en Europe se déplacera de temps en temps aux États-Unis.

Je suis désolé d’être prévisionniste, mais si la clientèle commençait déjà à se méfier des changements futurs, maintenant l’effet est maximisé. Les fabricants échangeront des objectifs de croissance et d’expansion pour survivre et réduire les dégâts autant que possible, car il y en aura, et ils seront dévastateurs. Le premier à tomber sera le plus faible.