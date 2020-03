Le coronavirus a-t-il été prédit il y a 39 ans?

Il y a quatre décennies, un certain Dean Koontz a écrit un roman d’horreur intitulé: «Les yeux des ténèbres», dans lequel il explique comment un virus mortel développé dans un laboratoire en Chine provoquera des catastrophes. Avez-vous prédit le coronavirus?

Si vous vous demandez ce que tout cela a à voir avec un endroit où nous nous consacrons à parler plus que tout des crypto-monnaies, restez jusqu’à la fin. Croyez-moi, cela peut prendre 5 minutes de lecture que vous n’oublierez pas en quarantaine.

Commençons par parler de qui a écrit ce roman qui fait autant de bruit …

Qui est Dean Koontz?

Dean est né le 9 juillet 1945 en Pennsylvanie, aux États-Unis. Il est écrivain de romans d’horreur. À l’âge de 20 ans, il remporte le prix du roman atlantique, et depuis 1969 il se consacre exclusivement à l’écriture.

Ses romans ont été traduits en 17 langues et plus de 50 millions d’exemplaires ont été vendus dans le monde. Certains d’entre eux ont été emmenés au cinéma et à la télévision. Il vit avec sa femme Gerda dans le sud de la Californie, selon Wikipedia.

Dean Koontz: Auteur du Betseller “The Eyes of the Dark”. Avez-vous prédit le coronavirus?

Quel est votre roman: “Les yeux des ténèbres”

Le roman, publié en Espagne par Plaza & Janes en 1991, est vers 2020, le laboratoire est situé dans la ville chinoise de Wuhan et le virus a été conçu pour être utilisé comme une arme biologique en cas de guerre.

Dans le livre, les scientifiques l’appellent Wuhan-400 Parce qu’il est conçu à partir d’une souche de plus de 400 micro-organismes créés artificiellement.

En outre, ils l’appellent “l’arme parfaite” car elle n’affecte que les humains et ne peut pas survivre en dehors du corps ou dans des environnements froids en dessous de 30 degrés, ce qui signifie qu’elle ne peut pas contaminer de manière permanente des objets entiers ou des endroits tels que le charbon et d’autres. micro-organismes dangereux, phrase dans une publication de ABC.es.

Des centaines d’extraits du Betseller “The Eyes of Darkness” ont été partagés sur les réseaux sociaux

Dean Koontz: Avez-vous prédit le coronavirus?

Difficile de répondre à cette question avec une certitude absolue à 100%, car elle serait subjective pour quiconque leur écrit. Mon intention n’est pas de créer des théories du complot, encore moins, mais plutôt que chaque lecteur puisse tirer ses propres conclusions.

Ce que je ne doute pas, c’est qu’il donne matière à réflexion, car il place la pandémie qui afflige tout le monde dans le temps et l’espace. Je ne sais pas s’il a prédit ou non le Coronavirus, mais cela soulève plus d’une question.

Dans le livre, il parle de la Wuhan-400 Il a un taux d’anéantissement de 100%, ce qui serait la disparition complète de l’humanité, quelque chose qui semble extrêmement exagéré. De plus, il mentionne que les personnes infectées par le virus ne vivent pas plus de 24 heures, meurent même en 12, dit-il.

Données actuelles sur les coronavirus

Au moment de la publication, le coronavirus avait un taux de mortalité d’environ 5%, la Chine étant le pays ayant le plus grand nombre d’infections (81727), suivie par l’Italie (74386) et les États-Unis. (69194).

À l’heure actuelle, la pandémie frappe impitoyablement l’Europe, en particulier l’Italie, l’Espagne et la France, où elle a déjà fait plus de 12 000 morts.

Une grande partie du monde est en quarantaine, et tout semble indiquer que la lumière est loin au bout du tunnel. Parier sur un vaccin, qui est estimé qu’il ne serait pas à grande échelle avant 1 an, espérons les experts.

Pour l’instant, le seul vaccin auquel l’humanité doit faire face contre cette pandémie est: “#QuedateEnCasa”.

Le coronavirus met l’humanité en échec

Sans aucun doute, la chose la plus importante en ce moment est préserver la santé de tous les habitants de la terre, mais sans négliger quelque chose de très important: l’économie.

Certains pays, comme l’Argentine par exemple, se sont engagés à 100% à protéger la santé de toutes les personnes, décrétant une quarantaine totale, n’utilisant que le minimum et l’essentiel pour que les gens puissent continuer à manger et à accéder aux remèdes, en négligeant complètement l’économie.

D’un autre côté, nous avons, par exemple, les États-Unis, avec Donald Trump à la barre, qui exhorte les Américains à poursuivre leur rythme de vie habituel, sans trop se soucier du Coronavirus.

Personnellement, je ne porte aucun jugement de valeur, car je n’ai pas la boule de cristal pour prédire quel modèle est correct ou non. Mais je ne doute pas que la vie doit toujours être en avance, puis l’économie et d’autres choses.

Je pense que le défi pour les gouvernements modernes sera de faire face à cette pandémie impitoyable, qui ne fait pas de distinction entre les pays, le sexe, les croyances et le niveau social, afin de préserver la santé des gens sans négliger l’économie.

Si vous vous concentrez à 100% sur la santé et négligez l’économie, le «remède peut être pire que la maladie». En revanche, si vous vous concentrez sur l’économie et minimisez l’impact du Coronavirus, on peut parler de centaines de milliers de morts, sinon plus … Il faudra trouver un équilibre.

L’impact du Coronavirus sur les marchés financiers

Comme je l’ai déjà dit, la santé doit toujours venir en premier, mais sans négliger les marchés financiers, car sinon la situation peut devenir très grave.

Au moment de la publication de ce billet, les marchés clôturent généralement une marche pour l’oubli. Les principales bourses mondiales sont en train de couler, le pétrole pour ne rien dire, tandis que Bitcoin essaie de le maintenir à flot comme un refuge sûr comme l’or.

Le graphique de mars Dow Jones parle de lui-même. Source: Yahoo Finance

Le Bitcoin a perdu il y a quelques jours le 4k, puis un fort volume d’achats a été observé par les crypto baleines qui l’ont rapidement emmené dans la zone 6k. Au moment de cette édition, il négocie à 6 654 $ US.

Graphique Bitcoin du mois dernier. Source: Yahoo Finance

Réflexions finales

Mettre fin à ce qui est en jeu dans cette pandémie, en dehors de notre santé à tous, c’est comment nous nous entendons ensemble en tant qu’humanité. Cela n’est pas venu pour un pays ou un continent en particulier, c’est pour tout, pour attaquer notre mode de vie, et je ne me réfère pas seulement aux «caprices» que nous pouvons nous donner selon la condition sociale de chacun, mais plutôt pour la liberté.

Plus d’un tiers de l’humanité est mise en quarantaine dans leurs maisons, afin que le virus ne continue pas de se propager. C’est un fait dévastateur, et dépasse toutes les statistiques que vous pouvez voir.

Nous sommes un moment où de petites actions feront la différence. Être favorable en ces temps peut faire avancer et améliorer notre espèce, ou du moins aller dans cette direction.

Il y a 39 ans, Dean Koontz a écrit:Les yeux des ténèbres“J’espère que cette année, l’humanité pourra écrire:”Nous avons vaincu le coronavirus” C’est un ennemi invisible non impossible à vaincre.

Vous avez aimé le contenu? Partagez-le