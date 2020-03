Le Coronavirus a-t-il fait baisser le prix du Bitcoin ou est-ce dû à d’autres facteurs?

La grande pandémie de coronavirus a été répertoriée comme l’une des principales causes de la tendance à la baisse que connaît Bitcoin (BTC). Cependant, certains commerçants cherchent à offrir une explication technique à cet égard.

Explication technique

Avec la récente baisse des marchés financiers, plusieurs experts ont cherché à analyser la raison de cette baisse des prix des matières premières et du Bitcoin. Le coronavirus était certainement l’une des principales causes de cette tendance baissière sur tous les marchés.

Depuis, elle limite clairement les personnes et les entrepreneurs sur certains aspects. En effet, une entreprise ne peut pas contraindre le travailleur à travailler pendant la pandémie, car sa santé serait mise en danger. Pour cette raison, les productions diminuent, ce qui a pour effet secondaire de réduire également la consommation d’énergie.

Ce fut l’une des actions les plus inattendues. On ne s’attendait en aucun cas à ce que le pétrole puisse baisser son prix. Et cet événement a été l’une des causes de la peur et de l’instabilité du marché financier.

En revanche, les crypto-monnaies avaient montré une grande volatilité ces dernières semaines, parmi lesquelles Bitcoin se démarquait. Grâce à cela, les principaux investisseurs se trouvaient dans une situation dans laquelle ils ne savaient pas s’il fallait investir ou se retirer. Et comme décision évidente, beaucoup ont décidé de ne pas investir.

Avec le grand manque de demande pour acheter des actifs, des produits ou similaires, le marché financier a fait chuter les crypto-monnaies, provoquant un effondrement du marché des crypto-monnaies. Cela a produit que Bitcoin finira de briser son support et tombera à un chiffre proche de 4000 USD.

Le coronavirus continuera d’affecter Bitcoin

Il convient de noter que, en partie, le Coronavirus est à blâmer pour tout ce qui s’est passé et continue même de provoquer des tendances baissières. Bien que la pandémie ait déjà été «maîtrisée» en Chine, cette infection continue de se propager dans le monde entier.

Par conséquent, de nombreux experts et analystes prédisent que les prix des actifs et du Bitcoin pourraient continuer de baisser.

Ce sera un paramètre que les investisseurs prendront en compte pour les prochaines pandémies et problèmes dans le monde. Étant donné que si Bitcoin ne parvient pas à maintenir la stabilité dans ces types de situations, il est possible qu’il perdra beaucoup de confiance de ses utilisateurs.

D’un autre côté, les mineurs chinois pourraient également être touchés, une autre variable à prendre en compte. Pour cette raison et en raison de la tendance à la baisse, il est possible que beaucoup aient quitté l’exploitation minière, de peur qu’elle ne cesse d’être rentable. Bien que cette situation ne soit vraiment attendue dans aucun des cas.

En quittant l’exploitation minière, aucun utilisateur ne pourra vérifier et créer de nouveaux blocs ou jetons. Cela provoque la méfiance et la perte d’utilisateurs dans la communauté Bitcoin.

Par conséquent, d’autres individus auront désespérément recours à la vente pour réaliser un profit avant qu’il ne s’effondre complètement. Cela signifie beaucoup d’approvisionnement et des prix plus bas.

Comment les experts et les crypto-baleines ont-ils agi?

D’autre part, de nombreux experts sur le sujet, des investisseurs et autres ont décidé de prendre plusieurs mesures de précaution, afin d’éviter de perdre beaucoup d’argent dans cette séquence baissière que le jeton Bitcoin a eu.

Certains ont décidé de vendre, même si, à mon avis, cela n’a pas été la meilleure option. Cependant, d’autres restent avec BTC, c’est-à-dire qu’ils n’ont pas vendu. Enfin, il y a les crypto-baleines, qui ont fait des mouvements fréquemment avec les changements que Bitcoin a eu.

L’une des actions qu’ils ont faites a été de sauvegarder leur argent en pièces stables, une stratégie ingénieuse pour éviter de perdre de l’argent. Alors que d’autres continuent de tenir, en attendant que la date de moitié approche, un événement qui pourrait éventuellement entraîner une augmentation du prix du Bitcoin.

