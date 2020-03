Le coronavirus a un impact économique

Pour la France, le coronavirus signifie une guerre à double sens, c’est du moins ce qu’a fait le président Emmanuel Macron et son ministre de l’économie. Bruno La Maire. Macron, dans un discours ordonnant le confinement de la population, a évoqué une “guerre sanitaire” et une autre “guerre économique”.

“Il y a aussi une guerre économique et financière. Elle sera longue et violente, et elle devra mobiliser toutes nos forces”, a déclaré mardi à la radio RTL le ministre français de l’Economie Bruno Le Maire, selon l’agence ..

Pour limiter les dégâts, notamment une cascade de faillites d’entreprises trop fragiles pour résister à un arrêt complet de leur activité pendant des semaines, le gouvernement Macron a promis d’injecter 45 000 millions d’euros (environ 50 000 millions de dollars) dans l’économie. La majeure partie de ce montant – 32 milliards d’euros – servira à différer ou à annuler les cotisations de sécurité sociale et les impôts.

Les mesures de ce type sont conçues pour éviter de nouveaux dommages à long terme, c’est pourquoi elles montrent le leadership du président Macron, a déclaré l’académicien de l’Université ibéro-américaine.

“Il contient, d’une part, le problème de santé et d’autre part, il contient des risques économiques, où à travers des ressources publiques il injecte ces mécanismes pour que l’impact de l’économie au niveau de l’industrie, au niveau de l’entreprise et au niveau de la poche ne puisse être rester là-bas “, a expliqué le spécialiste.

Y aura-t-il un impact au Mexique?

En tant que principal partenaire commercial, tout ce qui impacte négativement les États-Unis aura un effet dans le même sens pour le Mexique, anticipait Félix Boni, de HR Ratings. Cependant, a-t-il souligné, le Mexique peut bénéficier de la réorganisation des chaînes d’approvisionnement mondiales, de la diversification des fournisseurs dans différentes parties du monde et, dans une moindre mesure, de la Chine.

Ces derniers jours, le secteur mexicain de la fabrication à l’exportation s’est prononcé pour promouvoir le Made in Mexico et l’introduire dans les chaînes de production mondiales. Le CCE a également insisté sur le fait que le Mexique devait profiter du différend commercial entre la Chine et les États-Unis pour continuer à gagner du terrain sur le marché américain.

La perspective de Banco Base est que le produit intérieur brut (PIB) du Mexique chutera de 3% cette année, bien que l’ampleur de la contraction dépende de cinq facteurs:

1. Le nombre de personnes infectées et mortes au Mexique.

2. Combien de temps dure cette éventualité de santé.

3. L’impact que cela a sur l’économie américaine.

4. Dans quelle mesure la mobilité des personnes et des marchandises sera-t-elle affectée et combien de temps cela durera-t-il, notamment en termes de commerce international?

5. Des mesures contracycliques que le gouvernement mexicain peut appliquer pour atténuer la baisse du PIB et jeter les bases d’une reprise rapide.

