Le coronavirus accélérera-t-il l’adoption de l’automatisation dans l’hôtellerie? – Econsultancy

Alors que les pays du monde entier sont toujours bloqués, il est difficile d’imaginer un moment où les affaires se déroulent comme d’habitude pour l’industrie hôtelière.

À l’avenir, cependant, l’un des plus grands défis sera probablement la confiance des consommateurs, car les hôtels et les fournisseurs d’hébergement s’efforcent de prouver qu’ils sont propres et sûrs, longtemps après la fin de la pandémie.

Avant cela, avec des règles de distanciation sociale susceptibles de persister même après la levée des restrictions de verrouillage, nous pouvions voir l’automatisation au premier plan; utilisé comme un moyen de minimiser les contacts entre les clients et le personnel de l’hôtel.

L’automatisation à l’ère de la distanciation sociale

De nombreuses chaînes d’hôtels utilisent déjà la technologie sans contact telle que les applications mobiles et les clés numériques pour permettre aux clients de s’enregistrer et de sortir en toute transparence. La clé numérique de Hilton est l’un des exemples les plus connus, permettant aux clients d’utiliser leur smartphone comme clé de chambre.

Mon point de vue: La @Hilton Digital Key est facilement l’une des expériences hôtelières les plus impressionnantes que j’ai eues récemment. Utilise mon iPhone en toute sécurité pour s’enregistrer à distance, aller directement dans ma chambre à mon arrivée et déverrouiller la porte. Aucune clé de carte à perdre. Nécessite que mon téléphone se déverrouille pour être utilisé. Bon travail! pic.twitter.com/2m6tdrO8xd – Dion Hinchcliffe (@dhinchcliffe) 9 mai 2019

De plus, nous avons pu voir l’adoption d’autres formes de technologie sans contact telles que la reconnaissance faciale. L’année dernière, trois hôtels à Singapour ont mis à l’essai le système d’authentification E-Visitor (EVA), qui permet aux clients d’utiliser des kiosques autonomes pour scanner leurs passeports grâce à la technologie de reconnaissance faciale, au lieu d’attendre qu’un membre du personnel le fasse.

Yanolja est une autre société qui propose des systèmes d’enregistrement automatique des hôtels, dans le cadre de la solution d’automatisation hôtelière basée sur le cloud de la société sud-coréenne. Selon Skift, les enquêtes sur le service ont plus que doublé depuis l’épidémie de coronavirus, car les hôtels cherchent à omettre les contacts inutiles dans la mesure du possible. En plus de cet objectif immédiat, l’objectif plus large de la technologie est de rationaliser l’expérience client, rendant l’ensemble du processus plus rapide et plus facile pour les clients. Le système EVA susmentionné réduirait le temps d’enregistrement jusqu’à 70%.

Naturellement, ce sujet soulève des questions liées à l’emploi; spécifiquement si l’automatisation diminue le besoin de rôles manuels. Le coronavirus entraînant déjà la perte d’emplois pour de nombreuses personnes dans l’industrie hôtelière, il semble quelque peu contradictoire d’investir dans une technologie qui pourrait éliminer davantage les emplois. Cela étant dit, avec une distance sociale susceptible de rester indéfiniment la norme, nous verrons sans aucun doute la demande des consommateurs se déplacer vers des hôtels qui se sont clairement adaptés à cette nouvelle norme technologique.

Dans le même temps, l’automatisation n’entraîne pas nécessairement l’élimination des rôles humains, mais plutôt le déplacement des ressources vers d’autres domaines. Depuis l’épidémie, des hôtels comme le Four Seasons de New York ont ​​remplacé les buffets de petit-déjeuner par des boîtes individuelles et ont déployé du personnel pour servir les clients plutôt que de leur permettre de s’aider eux-mêmes. À l’avenir, il se pourrait que les hôtels conservent ce type de pratique, ce qui signifie peut-être que la nécessité de nouveaux rôles dans différents domaines compensera les déplacements dus à l’automatisation.

Robots et salles autonettoyantes

En 2019, l’hôtel Ottilia de Copenhague a annoncé qu’il utiliserait la technologie d’auto-nettoyage dans ses 155 chambres et suites. Le produit, appelé ACT CleanCoat, est une substance transparente et inodore qui décompose automatiquement les microbes comme les bactéries, les virus et les spores de moisissures dans l’air lorsqu’ils sont exposés au soleil. Essentiellement, la technologie réduit la quantité de travail manuel nécessaire pour désinfecter en profondeur les pièces. Il réduit également la consommation d’eau et réduit les produits chimiques agressifs.

L’assainissement étant désormais plus que jamais une priorité pour les hôtels, nous pourrions voir de nouveaux investissements dans ce type de technologie après Covid-19. Certains hôtels l’ont déjà mis en œuvre, car ils luttent pour arrêter la propagation du virus tout en restant ouverts. Le New York Times rapporte comment le Westin Houston Medical Center (hôtel) au Texas utilise la technologie de nettoyage automatisé pour assurer la sécurité des clients (ainsi que pour les rassurer pendant leur séjour). Les «robots LightStrike Germ-Zapping» – qui sont également utilisés dans plus de 400 hôpitaux américains – tuent les bactéries avec des impulsions de lumière ultraviolette au xénon. Selon le fabricant de la technologie, les robots ont réduit les taux d’infection environnementale de 50 à 100%.

Voici à quoi ressemble un robot nettoyeur anti-germes. Le Dr Sarah Simmons présente l’un des deux robots utilisés au Westin Houston Medical Center pour désinfecter les chambres et les espaces communs contre la menace du coronavirus. https://t.co/G4pHuVgChL pic.twitter.com/VE7fT23vzP – Houston Chronicle (@HoustonChron) 13 mars 2020

Au milieu du coronavirus, nous avons vu un certain nombre de chaînes d’hôtels proposer des «packages de quarantaine», permettant aux consommateurs d’utiliser les chambres d’hôtel pour s’auto-isoler. Dans la plupart des cas, cela a impliqué des clients bénéficiant d’un service de chambre «sans contact», le personnel laissant de la nourriture et des boissons à l’extérieur des chambres de l’hôtel. En Chine, cependant, les hôtels ont mis à profit la technologie pour rendre l’expérience encore plus sûre et rationalisée. L’hôtel Quanji de Wuhan, par exemple, utilise des robots de service pour livrer de la nourriture et d’autres produits essentiels, ce qui signifie que les clients ne doivent avoir aucune interaction avec le personnel. De même, l’opérateur hôtelier de Hong Kong L’hotel Group a également mis en place des robots pour fournir des repas aux clients afin de réduire les interactions avec le personnel. Un porte-parole de la société a commenté la décision: «Avec le développement rapide des technologies de l’information, L’Hotel Group est convaincu que l’introduction de robots dans l’hôtellerie, pour mettre en place des services automatisés, sera une méga-tendance dans les cinq prochains années.”

Naturellement, l’automatisation du service client ne se termine pas toujours par une expérience fluide ou transparente. Le Henn na au Japon – présenté comme le premier hôtel géré par un robot – a eu recours à une intervention humaine à la suite de plaintes de clients, ainsi qu’à des coûts imprévus pour l’entretien des robots après une panne. Cet exemple montre l’importance de la touche humaine, en particulier lorsqu’il s’agit de s’assurer que les besoins des clients sont satisfaits.

Dans un avenir proche, avec le coronavirus forçant l’industrie hôtelière et hôtelière à s’adapter à de nouvelles pratiques de travail, nous pourrions certainement voir l’automatisation au premier plan (pour les leaders de l’industrie). Cependant, il est peu probable que cela se fasse entièrement au détriment de l’interaction humaine, en particulier à une époque qui a fait prendre conscience à de nombreuses personnes de son importance.