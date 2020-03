Le coronavirus affecte l’inégalité économique de l’Amérique

La pandémie de coronavirus frappe la croissance mondiale et, aux États-Unis, elle a mis en évidence de profondes inégalités et le grand nombre de personnes vivant à la limite de la plus grande économie du monde.

“Le virus envoie un message clair: tous les Américains ne savent pas si les plus pauvres d’entre nous n’ont pas accès aux prestations de base, telles que les congés de maladie et les soins médicaux”, explique Edward Alden, professeur invité à la Western Washington University.

Le président Donald Trump a annoncé que les compagnies d’assurance exempteraient les frais des tests pour détecter le virus, mais les experts disent qu’il faut faire plus.

Les congés de maladie payés figurent parmi les politiques du travail qui ont divisé les partis politiques américains pendant des années, et les démocrates disent largement que cette mesure devrait être obligatoire, tandis que les républicains soutiennent qu’elle impose un fardeau indu aux employeurs.

Mesures d’urgence

La Chambre des représentants a approuvé ce samedi, à une large majorité, un ensemble de mesures pour limiter l’impact du coronavirus dans le pays. Le texte devrait maintenant être examiné lundi par le Sénat à majorité républicaine.

Selon le président démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, le texte comprend “un dépistage gratuit pour toute personne devant subir un test, y compris ceux sans assurance”, ainsi qu’un congé de maladie “urgent” avec “deux semaines de congé et jusqu’à trois mois pour des raisons familiales ou médicales.”

Le texte facilite également l’accès à l’assurance-chômage et aux coupons alimentaires, en particulier pour les enfants qui ne peuvent pas aller à l’école pour empêcher la propagation.

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis ont exhorté les entreprises à avoir des politiques de congé flexibles et à “encourager activement les employés malades à rester chez eux”.

“Je prendrai bientôt des mesures d’urgence sans précédent pour fournir une aide financière”, a également annoncé Trump mercredi soir. Le président a assuré que les mesures viseront les travailleurs “qui sont malades, mis en quarantaine ou qui prennent soin des autres en raison du coronavirus”, mais n’a pas fourni de détails.

La question est de savoir si ces mesures pourraient devenir permanentes.

