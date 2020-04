Le coronavirus change les habitudes des Italiens: boom des paiements numériques

16 avril 2020, par Alessandra Caparello

Cet article fait partie du long dossier “Ecrivez votre demain aujourd’hui” publié dans le numéro d’avril du magazine Wall Street Italia.

À la fin de l’urgence que nous vivons, beaucoup de choses vont changer, de nos modes de consommation, probablement plus numérisés, à notre approche du travail et peut-être même des activités jusqu’aux relations interpersonnelles.

Parmi les divers changements radicaux que nous connaissons déjà, il y a certainement une augmentation massive du commerce électronique. Grâce au verrouillage et à la fermeture de nombreuses activités de production, tous ceux qui ont plus ou moins dû «se rendre» aux preuves, c’est-à-dire à un monde de plus en plus digitalisé. Du shopping à la restauration en passant par les services de conseil, le mot de passe est actuellement en ligne.

Et parallèlement à l’augmentation du commerce électronique, il y a aussi la croissance inévitable des paiements électroniques. Il n’y a toujours pas de données disponibles qui certifient la croissance, mais il est raisonnablement concevable que cela soit substantiel, comme il le prétend Maurizio Pimpinella Président de l’association italienne des prestataires de services de paiement.

Au cours de ces semaines, nous faisons une sorte de formation pour le monde à venir: un monde plus intelligent, plus flexible et dynamique qui changera toutes nos habitudes de manière profonde et radicale, explique Pimpinella. Mais il a falluurgence sanitaire numériser les paiements italiens?

Dans les mois à venir, quand tout cela sera derrière nous – au final – il y a fort à parier que nous aurons encore plus envie de vivre que nous n’en avions jusqu’à hier. Tout cela va certainement conduire à un boom de toutes ces activités qui auront résisté au moment le plus difficile et qui jouiront plus tard du désir de socialité et de convivialité que le virus ne nous a pas seulement enlevé, mais qui contribuera à amplifier.

Si vous souhaitez des mises à jour sur Coronavirus, entrez votre e-mail dans la case ci-dessous:

En remplissant ce formulaire, j’accepte de recevoir les informations

relatives aux services mentionnés sur cette page conformément à

de la politique de confidentialité.

Votre inscription a réussi. Si vous souhaitez recevoir des informations personnalisées, remplissez également le

champs facultatifs suivants: